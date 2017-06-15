На Лиговском – серьезные перемены в движении из-за Кубка конфедераций

Схема движения у площади Восстания в ближайшее время претерпит серьезные изменения. Как стало известно «Водителю Петербурга» 15 июня, возле ТЦ «Галерея» сделана временная разделительная – для того, чтобы шаттлы Кубка конфедераций могли спокойно курсировать из аэропорта в центр Петербурга.

Помимо этого, для шаттлов гостей Кубка смонтированы временные светофорные конструкции. Тот светофор, что у «Галереи», будет останавливать поток транспорта, пока шаттл не развернется в сторону аэропорта. Выделенная фаза вмонтирована в светофор у Свечного переулка, чтобы он позволил маршруткам проезжать к площади Восстания.

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