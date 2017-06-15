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17:36 15.06.2017
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17:20
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Ростуризм обвинили в срыве программы по созданию туристических кластеров
17:00
На Лиговском – серьезные перемены в движении из-за Кубка конфедераций
16:56
Четырнадцатилетним россиянам не придется приносить присягу
16:40
Путин - о митингах 12 июня: Они нужны "для решения личных вопросов"
16:37
Путин назвал «нелепыми» обыски в «Гоголь-центре»
16:34
Международные водительские права снова недоступны петербуржцам
16:29
Путин «о заболевании цифровой экономикой»: Я здоров!
16:27
В Лаппеенранте будут производить топливо из воздуха
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16:25
Путин о коррупционерах: Не считаю их своими
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16:11
Путин не сказал, кого «оставит после себя» во главе России
16:06
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15:42
Путин: Успехи современной России плохо отражены в школьных учебниках
15:39
Бухгалтер УФССП пойдет под суд за деньги на билеты для мигрантов
15:36
Путин готов к диалогу с оппозицией, если она не будет спекулировать на проблемах
15:30
Путин назвал причины слабой игры футбольной сборной
15:24
В Рыбацком машина провалилась под асфальт
15:23
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У финской погранохраны появятся "паспортные" собаки
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15.06.2017 17:00

На Лиговском – серьезные перемены в движении из-за Кубка конфедераций

Схема движения у площади Восстания в ближайшее время претерпит серьезные изменения. Как стало известно «Водителю Петербурга» 15 июня, возле ТЦ «Галерея» сделана временная разделительная – для того, чтобы шаттлы Кубка конфедераций могли спокойно курсировать из аэропорта в центр Петербурга.

Помимо этого, для шаттлов гостей Кубка смонтированы временные светофорные конструкции. Тот светофор, что у «Галереи», будет останавливать поток транспорта, пока шаттл не развернется в сторону аэропорта. Выделенная фаза вмонтирована в светофор у Свечного переулка, чтобы он позволил маршруткам проезжать к площади Восстания.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».


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«Победа»
15.06.2017 10:26
«Победа» стала мировым лидером по темпам роста выручки среди лоукостеров
Авиакомпания «Победа» заняла первое место в мире среди лоукостеров по темпам роста выручки, говорится в исследовании глобального отраслевого издания Airline Business.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
pixabay.com
14.06.2017 15:00
Петербургских женщин научат правильно «якорить» мужчин
С 20 июня в петербургском тренинг-центре «СЕКС.РФ» стартует тренинг «Якорение. Лайфхаки современной женщины».
maximumtest.ru
13.06.2017 10:00
Эксперты расскажут родителям старшеклассников как выбирать вуз и репетитора
18 июня родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание 2017”, где получат возможность задать все интересующие вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в ведущие вузы РФ.
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1 июля 2017 года авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») начинает полеты из Санкт-Петербурга в Геленджик.
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09.06.2017 16:30
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В период с 19 по 26 июня будет проходить вручение ключей жильцам второй очереди жилого комплекса «Премьер Палас». Новоселье отпразднует 304 семьи: именно столько квартир находится в четырех корпусах, общая площадь которых составляет более 35 000 квадратных метров.
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