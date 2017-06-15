Четырнадцатилетним россиянам не придется приносить присягу

Ребенок при получении паспорта в 14 лет не будет приносить присягу гражданина РФ, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

"Паспорт... присяга не должна приноситься, потому что они (дети. – Ред.) уже являются гражданами России. Это хорошая, правильная история (торжественное вручение паспорта. – Ред.), но это другое", – сказал Крашенинников на заседании рабочей группы по выработке текста присяги.

По его словам, рабочая группа сформулировала шесть принципов, на которых должна строиться клятва.

"Договорились о шести принципах, на основе которых будет готовиться текст присяги: личный характер, добровольность, публичность, торжественность принесения, лаконичность, правовой характер", – сказал он.