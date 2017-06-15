Путин - о митингах 12 июня: Они нужны "для решения личных вопросов"

Митинги 12 июня были нужны «для решения личных вопросов в целях саморекламы». Об этом заявил президент России Владимир Путин 15 июня журналистам после окончания прямой линии с россиянами, передает «Интерфакс».

«Одно дело организовывать протестные акции, а другое дело – использовать эти акции как инструмент провокаций и обострения ситуации для самораскрутки. Вот это я не приветствую», — сказал он.

Путин также отметил, что не считает подобные действия направленными на улучшение ситуации в стране и напомнил, что и протестные акции, и действия правоохранительных органов должны быть в рамках закона.

Митинги 12 июня прошли более чем в 210 городах России. На них в сумме задержали 1719 человек. В Петербурге были задержаны 548 человек, из них 73 – несовершеннолетние.