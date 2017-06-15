Путин назвал «нелепыми» обыски в «Гоголь-центре»

Президент России Владимир Путин прокомментировал обыски, прошедшие в «Гоголь-центре», сообщает «Интерфакс» 15 июня.

«Речь шла о том, что обыски там, изъятие документов производились при силовой поддержке. Ничего умного я здесь не вижу, потому что нет никакой необходимости заявляться в театр, в бухгалтерию с силовой поддержкой, это просто нелепо», – сказал он журналистам после прямой линии с россияннами.

Президент также заявил, что прочитал письмо в поддержу художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова, которое ему передал актер Евгений Миронов.

Как передает «Дождь», Путин отметил, что обыски не надо воспринимать как ограничение творчества Серебренникова.