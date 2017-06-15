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15.06.2017 16:34

Международные водительские права снова недоступны петербуржцам

Международные водительские удостоверения снова закончились в Петербурге. Как стало известно "Водителю Петербурга", с 15 июня они опять не выдаются, и это второй раз за месяц.

Напомним, что международные водительские удостоверения в первый раз оказались недоступны для получения 23 мая, с 7 июня выдача началась, однако продлилась около недели. Тогда источники утверждали, что проблема возникла из-за отсутствия бланков. Полицейский главк же заявлял о техническом сбое, о котором автомобилистов предупреждали заранее.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».


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Четвертый сервис по замене масла открывает свои двери для автолюбителей
Замена масла в двигателе является самой приоритетной задачей по техническому обслуживанию автомобиля для любого автовладельца, ведь именно двигатель является сердцем автомобиля. Доверить эту на первый взгляд не сложную, но требующую опыта процедуру можно с уверенностью мастерам SPOT.
«Строительный трест»
04.05.2017 17:25
Для клиентов «Строительного треста» ипотека в рублях снижена до 10,25%
«РоссельхозБанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест» до 10,25% годовых.
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28.10.2016 17:54
Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»
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