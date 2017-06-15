Международные водительские права снова недоступны петербуржцам

Международные водительские удостоверения снова закончились в Петербурге. Как стало известно "Водителю Петербурга", с 15 июня они опять не выдаются, и это второй раз за месяц.

Напомним, что международные водительские удостоверения в первый раз оказались недоступны для получения 23 мая, с 7 июня выдача началась, однако продлилась около недели. Тогда источники утверждали, что проблема возникла из-за отсутствия бланков. Полицейский главк же заявлял о техническом сбое, о котором автомобилистов предупреждали заранее.

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