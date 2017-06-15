Путин «о заболевании цифровой экономикой»: Я здоров!

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» с россиянами 15 июня прокомментировал слова вице-премьера Игоря Шувалова о том, что он «заболел цифровой экономикой».

«Я здоров!» – сказал глава государства.

Однако подчеркнул, что без развития новых технологий Россия не сможет перейти к новому экономическому укладу.

«А значит, у страны нет будущего», – заключил он.

Напомним, о «болезни» Владимира Путина в ходе Петербургского международного экономическом форума, прошедшего 1 – 3 июня, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Вопросы цифровой экономики во второй день «русского Давоса» затронул в своей речи сам президент.