Путин «о заболевании цифровой экономикой»: Я здоров!
Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» с россиянами 15 июня прокомментировал слова вице-премьера Игоря Шувалова о том, что он «заболел цифровой экономикой».
«Я здоров!» – сказал глава государства.
Однако подчеркнул, что без развития новых технологий Россия не сможет перейти к новому экономическому укладу.
«А значит, у страны нет будущего», – заключил он.
Напомним, о «болезни» Владимира Путина в ходе Петербургского международного экономическом форума, прошедшего 1 – 3 июня, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Вопросы цифровой экономики во второй день «русского Давоса» затронул в своей речи сам президент.
Справка:
Впервые прямая линия президента Владимира Путина с населением состоялась в декабре 2001 года. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего, на различные региональные проблемы. До 2012 года общение происходило в декабре. С 2013 года прямую линию решили проводить в апреле. В официальном комментарии Кремля говорилось, что диалог с гражданами было решено перенести на «теплый сезон». В 2017-м общение с гражданами перенесли на лето.
В прошлом году на прямую линию поступило порядка 3 млн вопросов, президент ответил на 80. Первая линия длилась 2,5 часа, в 2013 году — почти 5 часов, в 2016-м — 3 часа 40 минут. Задать вопрос можно по телефону, в виде SMS-сообщений, через официальные группы в соцсетях и с помощью специального мобильного приложения.