Семь человек погибли при взрыве в детском саду в Китае

Не менее семи человек погибли и 66 пострадали при взрыве в здании детского сада на востоке Китая, сообщили 15 июня местные СМИ. Эта информация пока не подтверждена властями.

Представители местной полиции сообщили, что ведут расследование, но пока не могут предоставить подробную информацию о жертвах или пострадавших.

Ранее в китайских СМИ появились фотографии с места событий. Очевидцы сообщили, что десятки человек, среди которых женщины и дети, лежали на земле перед входом в здание образовательного учреждения.

Согласно данным полиции, взрыв произошел в городе Фэнсянь в провинции Цзянсу около пяти часов вечера по местному времени. Причины взрыва пока не известны.