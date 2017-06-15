Путин о коррупционерах: Не считаю их своими
Тему взяток прокомментировал президент Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами 15 июня. Один из участников мероприятия вспомнил известную фразу главы государства «своих не сдаем» и спросил его, относится ли она к коррумпированным чиновникам.
«Я не считаю их своими», – ответил президент.
Напомним, в понедельник, 12 июня, во многих городах России прошли митинги оппозиции. Среди лозунгов были призывы разобраться с коррумпированными чиновниками. В Москве и Санкт-Петербурге акции закончились массовыми задержаниями.
Справка:
Впервые прямая линия президента Владимира Путина с населением состоялась в декабре 2001 года. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего, на различные региональные проблемы. До 2012 года общение происходило в декабре. С 2013 года прямую линию решили проводить в апреле. В официальном комментарии Кремля говорилось, что диалог с гражданами было решено перенести на «теплый сезон». В 2017-м общение с гражданами перенесли на лето.
В прошлом году на прямую линию поступило порядка 3 млн вопросов, президент ответил на 80. Первая линия длилась 2,5 часа, в 2013 году — почти 5 часов, в 2016-м — 3 часа 40 минут. Задать вопрос можно по телефону, в виде SMS-сообщений, через официальные группы в соцсетях и с помощью специального мобильного приложения.