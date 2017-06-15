Путин о коррупционерах: Не считаю их своими

Тему взяток прокомментировал президент Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами 15 июня. Один из участников мероприятия вспомнил известную фразу главы государства «своих не сдаем» и спросил его, относится ли она к коррумпированным чиновникам.

«Я не считаю их своими», – ответил президент.

Напомним, в понедельник, 12 июня, во многих городах России прошли митинги оппозиции. Среди лозунгов были призывы разобраться с коррумпированными чиновниками. В Москве и Санкт-Петербурге акции закончились массовыми задержаниями.