MASTER девелопмент завоевал гран-при конкурса “WEB-Realtor-2017”

Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области назвала победителей XI ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИИ WEB-REALTOR-2017.

Гран-при престижного конкурса членами жюри было единогласно отдано компании «MASTER девелопмент» за сайт проекта MASTER Серебристый бульвар 19.

Решение о награждении принимало профессиональное жюри, в которое входили ведущие эксперты и консультанты рынка жилищного строительства, интернет-маркетинга, а также руководители крупнейших риэлторских компаний.

Это не первая престижная награда в портфеле компании. Так, помимо гран-при на WEB-REALTOR, в прошлом году девелопер стал победителем конкурса Urban Award. «MASTER девелопмент» первенствовал в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса» с проектом MASTER Серебристый бульвар 19 .

Напомним, премия WEB-Realtor организуется Ассоциацией риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В конкурсе участвуют как интернет-порталы, занимающиеся освещением рынка недвижимости, так и риелторские и строительные компании, ведущие деятельность в сети.

Справка о компании Master девелопмент