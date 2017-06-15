Президент РФ надеется пересесть на отечественный автомобиль к концу 2018 года
Руководство России может пересесть на отечественные автомобили к концу 2018 года, рассказал президент Владимир Путин в ходе прямой линии с гражданами 15 июня.
«Такая страна, как Россия, должна производить автомобили, которыми пользуются и первые лица государства. Мы работаем над этим, к концу 18-го года [машины] появятся», – отметил он.
Где именно будут выпускаться такие машины, глава государства не уточнил, олько сказал, что это «будут не только лимузины, но и внедорожники, маленькие автобусы и хетчбэки».
Справка:
Впервые прямая линия президента Владимира Путина с населением состоялась в декабре 2001 года. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего, на различные региональные проблемы. До 2012 года общение происходило в декабре. С 2013 года прямую линию решили проводить в апреле. В официальном комментарии Кремля говорилось, что диалог с гражданами было решено перенести на «теплый сезон». В 2017-м общение с гражданами перенесли на лето.
В прошлом году на прямую линию поступило порядка 3 млн вопросов, президент ответил на 80. Первая линия длилась 2,5 часа, в 2013 году — почти 5 часов, в 2016-м — 3 часа 40 минут. Задать вопрос можно по телефону, в виде SMS-сообщений, через официальные группы в соцсетях и с помощью специального мобильного приложения.