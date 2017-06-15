Президент РФ надеется пересесть на отечественный автомобиль к концу 2018 года

Руководство России может пересесть на отечественные автомобили к концу 2018 года, рассказал президент Владимир Путин в ходе прямой линии с гражданами 15 июня.

«Такая страна, как Россия, должна производить автомобили, которыми пользуются и первые лица государства. Мы работаем над этим, к концу 18-го года [машины] появятся», – отметил он.

Где именно будут выпускаться такие машины, глава государства не уточнил, олько сказал, что это «будут не только лимузины, но и внедорожники, маленькие автобусы и хетчбэки».