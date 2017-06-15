Стартовали продажи квартир в новом доме жилого комплекса «Цивилизация»

«Группа ЛСР» начала продажи квартир в доме №4 жилого комплекса «Цивилизация», строительство которого ведется в Невском районе.

Новый 25-этажный дом включает 272 квартиры. Приобрести можно одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 36 до 85 кв.м. Их стоимость начинается от 74 000 рублей за квадратный метр, минимальная стоимость квартиры в этом корпусе составляет 3 024 000 рублей. Дом будет введен в эксплуатацию во 2-м квартале 2019 года.

Жилой комплекс комфорт-класса «Цивилизация», строящийся между Октябрьской набережной и Дальневосточным проспектом на пересечении с улицей Дыбенко, имеет градообразующее значение. Эта масштабная реновация территории в непосредственной близости от исторического центра. Концепция проекта соединила в себе современные технологии строительства и передовые тенденции в организации жилого пространства.

На площади 60 га вдоль береговой линии Невы вырастет новый микрорайон. Дома комплекса, выходящие на Октябрьскую набережную, предстанут в духе сталинского неоклассицизма, который в свое время оставил заметный след в облике города. Будущих жителей порадуют прекрасные виды на Неву из окон квартир этих домов. «Неоклассические сталинские» корпуса будут построены по кирпично-монолитной технологии, за ними, на «второй линии», расположатся дома комфорт-класса, возведенные по инновационной бесшовной технологии.

Концепция ландшафтного благоустройства включает пешеходную прогулочную аллею, собственную площадь и облагораживание набережной. Территория будет максимально озеленена: планируется высадка деревьев и кустарников, устройство газонов и клумб. На придомовой территории появятся тренажерные и детские площадки, зоны отдыха для взрослых и детей. Социальное благоустройство будет включать 2 школы на 3300 мест и 4 детских сада на 720 мест, детские и спортивные площадки.

Узнать больше о жилых комплексах, квартирах и условиях приобретения недвижимости «Группы ЛСР» можно в офисах продаж или по телефону 325-01-01. Бесплатный федеральный номер: 8 (800) 325-01-01.

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