Следком уже начал искать ответы на заданные в прямой линии с Путиным вопросы

Следственный комитет в регионах России прямо во время прямой линии 15 июня начал две доследственные проверки после обращений граждан к президенту РФ Владимиру Путину.

Как сообщается на сайте СК РФ, управления в Московской и в Орловской областях приступили к работе ещё до конца транслируемой «Первым каналом» программы. В Орловской области сотрудников заинтересовало бездействие должностных лиц, из-за которого местная жительница-инвалид не получает жизненно важные лекарств. В столичном регионе услышали о строительстве многоквартирных домов рядом с полигоном бытовых и промышленных отходов. К работе, судя по оперативному информированию, приступили сразу.

О начале проверки объявили на главном сайте Следственного комитета России. В обоих случаях пообещали дать всестороннюю, объективную правовую оценку и принять решение.