Путин не сказал, кого «оставит после себя» во главе России

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами 15 июня не сказал, кого видит своим преемником на посту.

«Во-первых, я еще работаю. Во-вторых, это должен определить избиратель, российский народ», – сказал он. Впрочем, сам президент не видит «ничего зазорного», чтобы сказать о своих предпочтениях.

По его мнению, следующему президенту придется обеспечить рост доходов населения. Это, по мысли Владимира Путина, невозможно без перехода к новому технологическому укладу и развития цифровой экономики.