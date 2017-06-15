Путин не сказал, кого «оставит после себя» во главе России
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами 15 июня не сказал, кого видит своим преемником на посту.
«Во-первых, я еще работаю. Во-вторых, это должен определить избиратель, российский народ», – сказал он. Впрочем, сам президент не видит «ничего зазорного», чтобы сказать о своих предпочтениях.
По его мнению, следующему президенту придется обеспечить рост доходов населения. Это, по мысли Владимира Путина, невозможно без перехода к новому технологическому укладу и развития цифровой экономики.
Справка:
Впервые прямая линия президента Владимира Путина с населением состоялась в декабре 2001 года. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего, на различные региональные проблемы. До 2012 года общение происходило в декабре. С 2013 года прямую линию решили проводить в апреле. В официальном комментарии Кремля говорилось, что диалог с гражданами было решено перенести на «теплый сезон». В 2017-м общение с гражданами перенесли на лето.
В прошлом году на прямую линию поступило порядка 3 млн вопросов, президент ответил на 80. Первая линия длилась 2,5 часа, в 2013 году — почти 5 часов, в 2016-м — 3 часа 40 минут. Задать вопрос можно по телефону, в виде SMS-сообщений, через официальные группы в соцсетях и с помощью специального мобильного приложения.