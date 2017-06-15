Газзаев вернул Путину вопрос об игре футбольной сборной
Депутат Госдумы и бывший футбольный тренер Валерий Газзаев не стал отвечать на вопрос Владимира Путина о том, как должна играть российская сборная. Диалог состоялся в ходе прямой линии президента 15 июня.
Глава государства сам попросил передать микрофон сидящему в зале Гостиного двора Газзаеву и спросил его: «Будем в футбол играть?» В ответ Газзаев пожаловался на целеполагание Российского футбольного союза, которое настаивает на популяризации футбола вне зависимости от результатов национальной команды. После чего сам спросил президента о том, как сборная должна сыграть на чемпионате мира – 2018.
«Я от вас это хотел услышать», – ответил Путин.
«А у меня такое же мнение, как у вас», – поставил точку в разговоре Газзаев.
Ранее на прямой линии президент уже коснулся темы футбольного уровня России, вспомнив о большом количестве легионеров и нехватке футбольных школ.
Справка:
Впервые прямая линия президента Владимира Путина с населением состоялась в декабре 2001 года. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего, на различные региональные проблемы. До 2012 года общение происходило в декабре. С 2013 года прямую линию решили проводить в апреле. В официальном комментарии Кремля говорилось, что диалог с гражданами было решено перенести на «теплый сезон». В 2017-м общение с гражданами перенесли на лето.
В прошлом году на прямую линию поступило порядка 3 млн вопросов, президент ответил на 80. Первая линия длилась 2,5 часа, в 2013 году — почти 5 часов, в 2016-м — 3 часа 40 минут. Задать вопрос можно по телефону, в виде SMS-сообщений, через официальные группы в соцсетях и с помощью специального мобильного приложения.