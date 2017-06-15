Газзаев вернул Путину вопрос об игре футбольной сборной

Депутат Госдумы и бывший футбольный тренер Валерий Газзаев не стал отвечать на вопрос Владимира Путина о том, как должна играть российская сборная. Диалог состоялся в ходе прямой линии президента 15 июня.

Глава государства сам попросил передать микрофон сидящему в зале Гостиного двора Газзаеву и спросил его: «Будем в футбол играть?» В ответ Газзаев пожаловался на целеполагание Российского футбольного союза, которое настаивает на популяризации футбола вне зависимости от результатов национальной команды. После чего сам спросил президента о том, как сборная должна сыграть на чемпионате мира – 2018.

«Я от вас это хотел услышать», – ответил Путин.

«А у меня такое же мнение, как у вас», – поставил точку в разговоре Газзаев.

Ранее на прямой линии президент уже коснулся темы футбольного уровня России, вспомнив о большом количестве легионеров и нехватке футбольных школ.