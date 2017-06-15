Школьник спросил Путина про коррупцию
В ходе прямой линии с населением 15 июня школьник из Ханты-Мансийского автономного округа задал президенту вопрос о наказаниях за коррупцию в высших эшелонах власти. Владимир Путин ответил, что все решает суд.
Задавший вопрос молодой человек отметил, что слишком мягкие наказания, например, в виде домашнего ареста, не приносят результатов. По словам президента, проблема коррупции остается острой. В качестве примера он привел приговор бывшему руководителю ФСИН Александру Реймеру, которому накануне суд дал 8 лет реального срока. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос наказания целиком находится в ведении судебной системы — она тоже нуждается в усовершенствовании, но другой инстанции не существует. Так как участник прямой линии довольно сбивчиво зачитывал вопрос, президент поинтересовался, сам ли он его сформулировал или его подготовил кто-то еще. «Меня жизнь подготовила», – ответил школьник.
Справка:
Впервые прямая линия президента Владимира Путина с населением состоялась в декабре 2001 года. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего, на различные региональные проблемы. До 2012 года общение происходило в декабре. С 2013 года прямую линию решили проводить в апреле. В официальном комментарии Кремля говорилось, что диалог с гражданами было решено перенести на «теплый сезон». В 2017-м общение с гражданами перенесли на лето.
В прошлом году на прямую линию поступило порядка 3 млн вопросов, президент ответил на 80. Первая линия длилась 2,5 часа, в 2013 году — почти 5 часов, в 2016-м — 3 часа 40 минут. Задать вопрос можно по телефону, в виде SMS-сообщений, через официальные группы в соцсетях и с помощью специального мобильного приложения.