Школьник спросил Путина про коррупцию

В ходе прямой линии с населением 15 июня школьник из Ханты-Мансийского автономного округа задал президенту вопрос о наказаниях за коррупцию в высших эшелонах власти. Владимир Путин ответил, что все решает суд.

Задавший вопрос молодой человек отметил, что слишком мягкие наказания, например, в виде домашнего ареста, не приносят результатов. По словам президента, проблема коррупции остается острой. В качестве примера он привел приговор бывшему руководителю ФСИН Александру Реймеру, которому накануне суд дал 8 лет реального срока. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос наказания целиком находится в ведении судебной системы — она тоже нуждается в усовершенствовании, но другой инстанции не существует. Так как участник прямой линии довольно сбивчиво зачитывал вопрос, президент поинтересовался, сам ли он его сформулировал или его подготовил кто-то еще. «Меня жизнь подготовила», – ответил школьник.