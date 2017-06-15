Медведев: Система tax free заработает в России с 1 октября

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что система tax free заработает в стране с 1 октября текущего года. Об этом сообщает 15 июня РИА «Новости».

«Обсудим поправки к Налоговому кодексу, которые необходимы для внедрения в нашей стране системы tax free, о чем мы неоднократно говорили. Это распространенная практика во многих странах. У нас система заработает с 1 октября этого года», — сказал Медведев.

Он добавил, что иностранцы, которые будут покидать Россию, смогут возвращать налог на добавленную стоимость купленных здесь товаров.

Ранее сообщалось, что комиссия правительства одобрила законопроект о введении в России tax free.