Президент РФ рассказал, куда отправился бы на машине времени
Президент РФ Владимир Путин рассказал, как распорядился бы машиной времени, отвечая на вопросы россиян в ходе прямой линии 15 июня.
«Мне очень хочется посмотреть, как строилась, развивалась страна, как строился Петербург, как отцы и деды побеждали в Великой Отечественной войне», – сказал он.
При этом, отправляясь в прошлое, лучше «ничего не трогать», иначе «будет что должно быть, но с неизвестными последствиями», – заявил президент.
«Что касается будущего, то у нас такая машина времени есть. Предмет называется «история». Надо изучать историю, и тогда будет понятно, как действовать, чтобы построить будущее», – заключил он.
Справка:
Впервые прямая линия президента Владимира Путина с населением состоялась в декабре 2001 года. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего, на различные региональные проблемы. До 2012 года общение происходило в декабре. С 2013 года прямую линию решили проводить в апреле. В официальном комментарии Кремля говорилось, что диалог с гражданами было решено перенести на «теплый сезон». В 2017-м общение с гражданами перенесли на лето.
В прошлом году на прямую линию поступило порядка 3 млн вопросов, президент ответил на 80. Первая линия длилась 2,5 часа, в 2013 году — почти 5 часов, в 2016-м — 3 часа 40 минут. Задать вопрос можно по телефону, в виде SMS-сообщений, через официальные группы в соцсетях и с помощью специального мобильного приложения.