Президент РФ рассказал, куда отправился бы на машине времени

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как распорядился бы машиной времени, отвечая на вопросы россиян в ходе прямой линии 15 июня.

«Мне очень хочется посмотреть, как строилась, развивалась страна, как строился Петербург, как отцы и деды побеждали в Великой Отечественной войне», – сказал он.

При этом, отправляясь в прошлое, лучше «ничего не трогать», иначе «будет что должно быть, но с неизвестными последствиями», – заявил президент.

«Что касается будущего, то у нас такая машина времени есть. Предмет называется «история». Надо изучать историю, и тогда будет понятно, как действовать, чтобы построить будущее», – заключил он.