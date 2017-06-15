Путин: Успехи современной России плохо отражены в школьных учебниках

Успехи современной России плохо отражены в школьных учебниках. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин 15 июня в ходе прямой линии с россиянами.

В частности, в программе по географии ничего не сообщают о последних успехах агрокомплекса.

«В учебнике всё написано, что у нас деградирует сельское хозйство. Чушь какая-то, чему они детей учат», – посетовал глава государства.

Реалии строительной отрасли, которая, впрочем, находится в сложном положении, тоже отражены недостаточно, добавил Владимир Путин, подчеркнув, что многих учебниках информация нуждается в актуализации.