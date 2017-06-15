Путин: Успехи современной России плохо отражены в школьных учебниках
Успехи современной России плохо отражены в школьных учебниках. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин 15 июня в ходе прямой линии с россиянами.
В частности, в программе по географии ничего не сообщают о последних успехах агрокомплекса.
«В учебнике всё написано, что у нас деградирует сельское хозйство. Чушь какая-то, чему они детей учат», – посетовал глава государства.
Реалии строительной отрасли, которая, впрочем, находится в сложном положении, тоже отражены недостаточно, добавил Владимир Путин, подчеркнув, что многих учебниках информация нуждается в актуализации.
Справка:
Впервые прямая линия президента Владимира Путина с населением состоялась в декабре 2001 года. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего, на различные региональные проблемы. До 2012 года общение происходило в декабре. С 2013 года прямую линию решили проводить в апреле. В официальном комментарии Кремля говорилось, что диалог с гражданами было решено перенести на «теплый сезон». В 2017-м общение с гражданами перенесли на лето.
В прошлом году на прямую линию поступило порядка 3 млн вопросов, президент ответил на 80. Первая линия длилась 2,5 часа, в 2013 году — почти 5 часов, в 2016-м — 3 часа 40 минут. Задать вопрос можно по телефону, в виде SMS-сообщений, через официальные группы в соцсетях и с помощью специального мобильного приложения.