Бухгалтер УФССП пойдет под суд за деньги на билеты для мигрантов

Прокуратура Петербурга отправила в суд дело бухгалтера службы судебных приставов, который обвиняется в присвоении 130 тысяч рублей вместо того, чтобы купить на них билеты для выдворяемых мигрантов.

Как сообщает горпрокуратура 15 июня, деньги оказались в кармане у финансово ответственного сотрудника УФССП в феврале и декабре 2016 года, как только они были переведены на счет управления. На 130 тысяч обвиняемый должен был купить проездные документы, по которым из Петербурга правоохранительные органы собирались выдворить иностранцев, нарушивших правила пребывания в России. Однако из-за корысти сотрудника УФССП мигранты были вынуждены задержаться.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, дело по статье 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) передано в Московский районный суд.