Путин готов к диалогу с оппозицией, если она не будет спекулировать на проблемах
Президент РФ Владимир Путин готов к диалогу с оппозицией. Об этом он сообщил 15 июня в ходе прямой линии с россиянами.
«Я готов разговаривать со всеми, кто нацелен на улучшение жизни людей, а не использует имеющиеся трудности для собственного политического пиара», – сказал он.
Глава государства посетовал, что оппозиция нередко «спекулирует на проблемах».
«Не спекулировать надо, а предлагать решения», – отметил он.
В понедельник, 12 июня, в нескольких городах России прошли митинги оппозиции. В Москве и Санкт-Петербурге акции закончились массовыми задержаниями.
Справка:
Впервые прямая линия президента Владимира Путина с населением состоялась в декабре 2001 года. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего, на различные региональные проблемы. До 2012 года общение происходило в декабре. С 2013 года прямую линию решили проводить в апреле. В официальном комментарии Кремля говорилось, что диалог с гражданами было решено перенести на «теплый сезон». В 2017-м общение с гражданами перенесли на лето.
В прошлом году на прямую линию поступило порядка 3 млн вопросов, президент ответил на 80. Первая линия длилась 2,5 часа, в 2013 году — почти 5 часов, в 2016-м — 3 часа 40 минут. Задать вопрос можно по телефону, в виде SMS-сообщений, через официальные группы в соцсетях и с помощью специального мобильного приложения.