Путин готов к диалогу с оппозицией, если она не будет спекулировать на проблемах

Президент РФ Владимир Путин готов к диалогу с оппозицией. Об этом он сообщил 15 июня в ходе прямой линии с россиянами.

«Я готов разговаривать со всеми, кто нацелен на улучшение жизни людей, а не использует имеющиеся трудности для собственного политического пиара», – сказал он.

Глава государства посетовал, что оппозиция нередко «спекулирует на проблемах».

«Не спекулировать надо, а предлагать решения», – отметил он.

В понедельник, 12 июня, в нескольких городах России прошли митинги оппозиции. В Москве и Санкт-Петербурге акции закончились массовыми задержаниями.