Путин назвал причины слабой игры футбольной сборной

Слишком много легионеров и слишком мало спортивных школ. Таковы, по мнению Владимира Путина, основные проблемы российского футбола.

В ходе прямой линии с гражданами президент РФ ответил на вопрос жителей Калининграда об уровне игры российской футбольной сборной. Он согласился, что болельщики ждут большего, и рассказал о своем общении с экспертами. На вопрос президента о том, будет ли национальная команда играть, спортсмены ответили, что нет — из-за большого количества легионеров и недостатка внимания к подготовке смены.

При этом Путин упомянул и позитивные моменты, особенно отметив опыт Сергея Галицкого и его клуба «Краснодар».

К началу месяца сборная России по футболу опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА — 63-е.