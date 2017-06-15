Путин назвал причины слабой игры футбольной сборной
Слишком много легионеров и слишком мало спортивных школ. Таковы, по мнению Владимира Путина, основные проблемы российского футбола.
В ходе прямой линии с гражданами президент РФ ответил на вопрос жителей Калининграда об уровне игры российской футбольной сборной. Он согласился, что болельщики ждут большего, и рассказал о своем общении с экспертами. На вопрос президента о том, будет ли национальная команда играть, спортсмены ответили, что нет — из-за большого количества легионеров и недостатка внимания к подготовке смены.
При этом Путин упомянул и позитивные моменты, особенно отметив опыт Сергея Галицкого и его клуба «Краснодар».
К началу месяца сборная России по футболу опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА — 63-е.
Справка:
Впервые прямая линия президента Владимира Путина с населением состоялась в декабре 2001 года. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего, на различные региональные проблемы. До 2012 года общение происходило в декабре. С 2013 года прямую линию решили проводить в апреле. В официальном комментарии Кремля говорилось, что диалог с гражданами было решено перенести на «теплый сезон». В 2017-м общение с гражданами перенесли на лето.
В прошлом году на прямую линию поступило порядка 3 млн вопросов, президент ответил на 80. Первая линия длилась 2,5 часа, в 2013 году — почти 5 часов, в 2016-м — 3 часа 40 минут. Задать вопрос можно по телефону, в виде SMS-сообщений, через официальные группы в соцсетях и с помощью специального мобильного приложения.