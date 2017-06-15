В Рыбацком машина провалилась под асфальт

Легковой автомобиль провалился в промоину, образовавшуюся 15 июня из-за прорыва трубопровода с горячей водой в Невском районе Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», разлив зафиксирован у дома №39 по Шлиссельбургскому проспекту в 14:47. Вода залила двор, подтопила автомобили и размыла грунт. Асфальт, по данным компании, не выдержал только под одной машиной – белый «Рено Логан» провалился в яму передними колёсами. В настоящее время затопленная территория огорожена, рабочие откачивают воду.

«Теплосеть Санкт-Петербурга» напоминает, что в Невском районе в четверг трубы испытывают на прочность. Температура воды специально снижена до 40 градусов. Ответственность компании перед третьими лицами застрахована, так что весь ущерб, полученный из-за аварий, владельцам автомобилей компенсируют.