Путин считает, что вопрос о реновации должно решать большинство

При реновации жилого фонда власти Москвы будут учитывать мнение жителей. Без этой программы столица получит большой объем аварийных домов через 10 – 15 лет, считает Владимир Путин.

Как президент заявил 15 июня на прямой линии с гражданами, если большинство жителей дома не хотят входить в программу, насильно включать их туда нельзя. Однако и при обратной ситуации мнение большинства необходимо уважать. По словам Путина, в программе учтены дома, которые без реновации через 10 – 15 лет превратятся в аварийный фонд, что станет очень сложной — возможно, нерешаемой проблемой. Глава государства подчеркнул, что права горожан, в том числе право собственности, не должны быть нарушены.

Накануне депутаты Госдумы в третьем чтении приняли проект закона о программе ликвидации старых домов в Москве. За проголосовали 399 депутатов, против – два депутата, один воздержался. Неделю назад были приняты 126 поправок к законопроекту. По нему под снос попадают дома высотой до 9 этажей, проекты которых разработали с 1957 по 1968 год. Очередность сноса будет определяться по износу зданий.