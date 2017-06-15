Путин: Керченский мост построят в срок
Керченский мост строится в соответствии с графиком, и даже с небольшим опережением. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин 15 июня в ходе прямой линии с россиянами.
«На данный момент нет сомнений, что все планы будут реализованы в срок и с должным качеством», – сказал президент.
Бюджет, по его словам, составит «200 млрд рублей с лишним», однако в эту смету не включены подъездные пути.
«Без подъездных путей ситуация будет нелепая», – признал президент и пообещал следить за ситуацией «самым внимательным образом».
Также, по словам Владимира Путина, правительство РФ обсуждает возможность строительства моста к острову Сахалин. По предварительным подсчетам, бюджет проекта будет ниже, чем у моста через Керченский пролив.
«Но нужна развязка, одного моста мало», – сказал президент.
Еще один вариант — строительство туннеля.
«Решение пока не принято, но мы об этом думаем», – подчеркнул он.
Напомним, автомобильная часть моста через Керченский пролив должна быть запущена концу 2018 года, а еще через год откроется железная дорога. Общая длина транспортного перехода составит 19 километров.
Справка:
Впервые прямая линия президента Владимира Путина с населением состоялась в декабре 2001 года. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего, на различные региональные проблемы. До 2012 года общение происходило в декабре. С 2013 года прямую линию решили проводить в апреле. В официальном комментарии Кремля говорилось, что диалог с гражданами было решено перенести на «теплый сезон». В 2017-м общение с гражданами перенесли на лето.
В прошлом году на прямую линию поступило порядка 3 млн вопросов, президент ответил на 80. Первая линия длилась 2,5 часа, в 2013 году — почти 5 часов, в 2016-м — 3 часа 40 минут. Задать вопрос можно по телефону, в виде SMS-сообщений, через официальные группы в соцсетях и с помощью специального мобильного приложения.