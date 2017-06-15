Путин: Керченский мост построят в срок

Керченский мост строится в соответствии с графиком, и даже с небольшим опережением. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин 15 июня в ходе прямой линии с россиянами.

«На данный момент нет сомнений, что все планы будут реализованы в срок и с должным качеством», – сказал президент.

Бюджет, по его словам, составит «200 млрд рублей с лишним», однако в эту смету не включены подъездные пути.

«Без подъездных путей ситуация будет нелепая», – признал президент и пообещал следить за ситуацией «самым внимательным образом».

Также, по словам Владимира Путина, правительство РФ обсуждает возможность строительства моста к острову Сахалин. По предварительным подсчетам, бюджет проекта будет ниже, чем у моста через Керченский пролив.

«Но нужна развязка, одного моста мало», – сказал президент.

Еще один вариант — строительство туннеля.

«Решение пока не принято, но мы об этом думаем», – подчеркнул он.

Напомним, автомобильная часть моста через Керченский пролив должна быть запущена концу 2018 года, а еще через год откроется железная дорога. Общая длина транспортного перехода составит 19 километров.