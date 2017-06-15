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15.06.2017 15:03

Путин: Российская армия благодаря Сирии приобрела новое качество

Общаясь с гражданами в ходе прямой линии 15 июня, президент России Владимир Путин рассказал о той пользе, которую армия вынесла из конфликта в Сирии. По его словам, сильно выиграл оборонно-промышленный комплекс.

Как заявил глава государства, в Сирии армия проверила работу новейших образцов техники, а вооруженные силы приобрели «совсем другое качество».

Говоря о целях России в Сирии, Путин назвал налаживание мирного политического процесса урегулирования. Задача на ближайшую перспективу -  поднять боеспособность самой сирийской армии и выйти в расположение пунктов базирования в Хмеймиме и Тартусе.

Накануне вышла очередная серия фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». В ней президент России рассказал,  что в Сирии сейчас на стороне ДАИШ (одно из обозначений запрещенной в России организации ИГИЛ) воюют 4,5 тысячи граждан РФ.

Справка:

Впервые прямая линия президента Владимира Путина с населением состоялась в декабре 2001 года. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего, на различные региональные проблемы. До 2012 года общение происходило в декабре. С 2013 года прямую линию решили проводить в апреле. В официальном комментарии Кремля говорилось, что диалог с гражданами было решено перенести на «теплый сезон». В 2017-м общение с гражданами перенесли на лето.

В прошлом году на прямую линию поступило порядка 3 млн вопросов, президент ответил на 80. Первая линия длилась 2,5 часа, в 2013 году — почти 5 часов, в 2016-м — 3 часа 40 минут. Задать вопрос можно по телефону, в виде SMS-сообщений, через официальные группы в соцсетях и с помощью специального мобильного приложения.


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