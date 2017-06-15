Путин: Российская армия благодаря Сирии приобрела новое качество

Общаясь с гражданами в ходе прямой линии 15 июня, президент России Владимир Путин рассказал о той пользе, которую армия вынесла из конфликта в Сирии. По его словам, сильно выиграл оборонно-промышленный комплекс.

Как заявил глава государства, в Сирии армия проверила работу новейших образцов техники, а вооруженные силы приобрели «совсем другое качество».

Говоря о целях России в Сирии, Путин назвал налаживание мирного политического процесса урегулирования. Задача на ближайшую перспективу - поднять боеспособность самой сирийской армии и выйти в расположение пунктов базирования в Хмеймиме и Тартусе.

Накануне вышла очередная серия фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». В ней президент России рассказал, что в Сирии сейчас на стороне ДАИШ (одно из обозначений запрещенной в России организации ИГИЛ) воюют 4,5 тысячи граждан РФ.