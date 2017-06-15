Уволенную библиографа РНБ Шумилову восстановят на работе по суду

Бывшая работница Российской национальной библиотеки в Петербурге Татьяна Шумилова, которая оспаривала своё увольнение, решила помириться с Публичкой. Ее восстанавливают в должности.

В Смольнинском райсуде 15 июня состоялось последнее заседание по иску Шумиловой, передаёт корреспондент "Фонтанки" из зала суда.

Адвокат библиографа Анна Сунгурова заявила, что между сторонами достигнуто мировое соглашение. В свою очередь, представитель РНБ Михаил Иванов подчеркнул, что это совместное ходатайство сторон, и попросил удовлетворить его. Прокурор не возражал. Суд утвердил мировое соглашение. Татьяна Шумилова будет восстановлена в должности. Решение об увольнении Публичка должна признать недействительным. Так что трудовой стаж библиографа считается непрерванным.

Ранее библиограф Публички раскритиковала объединение петербургской РНБ со столичной Российской государственной библиотекой. В конце января Шумилова выступила на пресс-конференции, где дала негативную оценку возможному слиянию. На следующий день, 1 февраля, давала интервью журналистам. По некоторым данным, ее слова в СМИ увидел министр культуры РФ Владимир Мединский, после чего Татьяне Шумиловой было предложено уволиться по собственному желанию. Уже 3 февраля библиографу вручили "акт об отсутствии на рабочем месте в течение более четырех часов". Как раз в эти часы она находилась на пресс-конференции. Таким образом, отмечала ранее Шумилова, официальная причина – "прогул". По ее словам, на самом деле заведующая библиотекой была поставлена в известность о том, что библиограф пропустит половину дня из-за пресс-конференции.