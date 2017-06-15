Уволенную библиографа РНБ Шумилову восстановят на работе по суду

Еще
17:36 15.06.2017
Пришлите свою новость!
17:20
В аренду сдано первое помещение их списка хостелов на сайте Смольного
17:14
Финский премьер вновь сел за штурвал
17:07
Ростуризм обвинили в срыве программы по созданию туристических кластеров
17:00
На Лиговском – серьезные перемены в движении из-за Кубка конфедераций
16:56
Четырнадцатилетним россиянам не придется приносить присягу
16:40
Путин - о митингах 12 июня: Они нужны "для решения личных вопросов"
16:37
Путин назвал «нелепыми» обыски в «Гоголь-центре»
16:34
Международные водительские права снова недоступны петербуржцам
16:29
Путин «о заболевании цифровой экономикой»: Я здоров!
16:27
В Лаппеенранте будут производить топливо из воздуха
16:26
Семь человек погибли при взрыве в детском саду в Китае
16:25
Путин о коррупционерах: Не считаю их своими
16:20
Президент РФ надеется пересесть на отечественный автомобиль к концу 2018 года
16:11
Путин не сказал, кого «оставит после себя» во главе России
16:06
Следком уже начал искать ответы на заданные в прямой линии с Путиным вопросы
16:00
Газзаев вернул Путину вопрос об игре футбольной сборной
15:53
Школьник спросил Путина про коррупцию
15:48
Медведев: Система tax free заработает в России с 1 октября
15:48
Президент РФ рассказал, куда отправился бы на машине времени
15:42
Путин: Успехи современной России плохо отражены в школьных учебниках
15:39
Бухгалтер УФССП пойдет под суд за деньги на билеты для мигрантов
15:36
Путин готов к диалогу с оппозицией, если она не будет спекулировать на проблемах
15:30
Путин назвал причины слабой игры футбольной сборной
15:24
В Рыбацком машина провалилась под асфальт
15:23
Путин считает, что вопрос о реновации должно решать большинство
15:18
Путин: Керченский мост построят в срок
15:14
В тоннеле на Канонерском лоб в лоб столкнулись фуры
15:07
Медики рассчитали, сколько можно выпивать без вреда для здоровья
15:03
У финской погранохраны появятся "паспортные" собаки
15:03
Путин: Российская армия благодаря Сирии приобрела новое качество
14:59
Уволенную библиографа РНБ Шумилову восстановят на работе по суду
14:55
Путин: Решение о повышении пенсионного возраста не принято, но обсуждается
14:52
Путин: Россия готова к конструктивному диалогу с США
14:49
Путин пообещал политическое убежище экс-главе ФБР
14:49
СМИ: Чайка поручил проверить действия властей Ставрополья после прямой линии с Путиным
14:44
Число жертв пожара в жилой башне в центре Лондона выросло до 17
14:39
Путин пообещал решить проблему с финансированием ледокола «Лидер»
14:35
Правительство РФ продолжит выделять средства на развитие региональных авиаперевозок
14:33
Путин: Владимир Владимирович, где деньги?
14:32
В Петербурге вызволили котёнка, застрявшего в опоре ЗСД
14:28
Путин: Россия - светское государство, но Исаакиевский собор был построен как церковь
14:01
Юсупов переходит в аренду в "Ростов"
14:00
Путин отказался спорить с Поклонской по поводу «Матильды»
13:53
Президент похвалил Центробанк и пожурил коммерческие банки
13:49
На водонапорной башне на Охте появились расписные шестеренки и чугунные колонны
13:47
Путин посоветовал Порошенко остерегаться голубых мундиров и не задирать нос
13:38
В Екатеринбурге самолет выкатился за пределы ВПП
13:33
Правительство РФ разработает новый набор мер по повышению рождаемости
13:31
На матч Россия - Новая Зеландия болельщиков отвезут полторы сотни бесплатных автобусов
13:29
Смольный рассказал, где будет не проехать из-за болельщиков и выпускников
13:25
Путин попросил отнестись с пониманием к тайне вокруг его детей и внуков
13:21
Суд оштрафовал Дадина на 20 тысяч рублей за акцию на Красной площади
13:16
Полиция Петербурга признала желтую утку средством агитации
13:03
Замглавы минсельхоза Кубани грозит лишение прав за пьяную езду
12:56
Путин загадочно высказался о смертной казни
12:53
Путин: Россия жила под санкциями на протяжении всей истории
12:47
Путин: Российским производителям нужно быть готовыми к отмене эмбарго
12:43
Во время испытаний в Купчино забил гейзер
12:34
Сборная России прилетает в Петербург
12:32
Президент: Уровень бедности за пять лет вырос почти на 3%
12:25
Срок выслуги лет для пенсий военных может быть повышен
12:24
В пресс-центре представили кота-оракула Кубка конфедераций
12:22
Путин: Рецессия в России закончилась
12:08
Дмитрий Богаев вылетает в Австрию, где присоединится к "Зениту"
12:06
Крупнейшие продуктовые ретейлеры сократили долю на петербургском рынке на 2,5% в 2016 году
12:03
Консерватория увольняет 79 артистов своего театра
11:54
Суд отказался снять с Дмитрия Киселева санкции
11:48
Распивающих спиртное в запрещенных местах предлагают отправлять на освидетельствование
11:40
За выбитый зуб полицейского на Марсовом поле задержан несовершеннолетний
11:37
Омбудсмен и глава СПЧ вступились за право детей ходить на митинги
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
15.06.2017 14:59
0 Комментариев

Уволенную библиографа РНБ Шумилову восстановят на работе по суду

Бывшая работница Российской национальной библиотеки в Петербурге Татьяна Шумилова, которая оспаривала своё увольнение, решила помириться с Публичкой. Ее восстанавливают в должности.

В Смольнинском райсуде 15 июня состоялось последнее заседание по иску Шумиловой, передаёт корреспондент "Фонтанки" из зала суда.

Адвокат библиографа Анна Сунгурова заявила, что между сторонами достигнуто мировое соглашение. В свою очередь, представитель РНБ Михаил Иванов подчеркнул, что это совместное ходатайство сторон, и попросил удовлетворить его. Прокурор не возражал. Суд утвердил мировое соглашение. Татьяна Шумилова будет восстановлена в должности. Решение об увольнении Публичка должна признать недействительным. Так что трудовой стаж библиографа считается непрерванным.

Ранее библиограф Публички раскритиковала объединение петербургской РНБ со столичной Российской государственной библиотекой. В конце января Шумилова выступила на пресс-конференции, где дала негативную оценку возможному слиянию. На следующий день, 1 февраля, давала интервью журналистам. По некоторым данным, ее слова в СМИ увидел министр культуры РФ Владимир Мединский, после чего Татьяне Шумиловой было предложено уволиться по собственному желанию. Уже 3 февраля библиографу вручили "акт об отсутствии на рабочем месте в течение более четырех часов". Как раз в эти часы она находилась на пресс-конференции. Таким образом, отмечала ранее Шумилова, официальная причина – "прогул". По ее словам, на самом деле заведующая библиотекой была поставлена в известность о том, что библиограф пропустит половину дня из-за пресс-конференции.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Публичка обсуждает мировое соглашение с уволенным библиографом Шумиловой
Вислый вновь не явился в суд по делу библиографа Шумиловой
Суд начал рассматривать дело уволенного библиографа РНБ Шумиловой
На Московском музейный работник призывает спасти Публичку
Медведев не ответил на просьбу Гранина спасти Публичную библиотеку
добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
15.06.2017 10:45

Tele2 поздравляет Business FM с 10-летием

Компания Tele2 стала партнером празднования 10-летия «Business FM Петербург». Торжественный прием «Ночь в музее» прошел в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга.
www.newnordic-thailand.com
14.06.2017 17:08

В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика New Nordic Group

В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
pixabay.com
14.06.2017 15:00

Петербургских женщин научат правильно «якорить» мужчин

С 20 июня в петербургском тренинг-центре «СЕКС.РФ» стартует тренинг «Якорение. Лайфхаки современной женщины».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Четырнадцатилетним россиянам не придется приносить присягу
Бухгалтер УФССП пойдет под суд за деньги на билеты для мигрантов
Медики рассчитали, сколько можно выпивать без вреда для здоровья
Уволенную библиографа РНБ Шумилову восстановят на работе по суду
Срок выслуги лет для пенсий военных может быть повышен
В пресс-центре представили кота-оракула Кубка конфедераций
Распивающих спиртное в запрещенных местах предлагают отправлять на освидетельствование
Прощание с Баталовым пройдет в столичном Доме кино
«Кировлес» потребовал взыскать с Навального более 16 млн рублей
Родственники Баталова подтвердили смерть артиста
Григорий Михнов-Вайтенко: Мы добрались до той точки, после которой надо договариваться
Не ходите, дети, к Марсову гулять
Скандинавский след Имперского легиона
Третий раунд: что чувствует Путин
«Ты приносишь только вред, создавая бессмысленные, серые пятна»
Клюшка, лошадка и атомная бомба
Скандал на ОГЭ в Петербурге
Решай, кому достанется "Золотая скрепка" от "Фонтанки"
О чем Путин рассказал Стоуну. Часть первая
Этот День России
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Петербурге вызволили котёнка, застрявшего в опоре ЗСД

Во время испытаний в Купчино забил гейзер

Атака на Данаю: Зачем Бронюс Майгис покусился на шедевр?

Новости компаний
Tele2
15.06.2017 10:45
Tele2 поздравляет Business FM с 10-летием
Компания Tele2 стала партнером празднования 10-летия «Business FM Петербург». Торжественный прием «Ночь в музее» прошел в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга.
www.newnordic-thailand.com
14.06.2017 17:08
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика New Nordic Group
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
pixabay.com
14.06.2017 15:00
Петербургских женщин научат правильно «якорить» мужчин
С 20 июня в петербургском тренинг-центре «СЕКС.РФ» стартует тренинг «Якорение. Лайфхаки современной женщины».
ГК «Деловые Линии»
09.06.2017 20:06
Открылся новый офис «Деловых Линий» в Приморском районе в формате "у дома"
Теперь как в Москве. «Деловые Линии» открыли в Санкт-Петербурге первое подразделение формата «у дома»
Фото предоставлены компанией «Группа ЛСР»
09.06.2017 12:50
«Группа ЛСР» открыла в Санкт-Петербурге специальный дом для инвалидов
Новый социальный объект открылся на территории жилого комплекса «Новая Охта». Проект Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития реализован полностью на средства «Группы ЛСР».
АО «Строительный трест»
31.05.2017 12:15
В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных
17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37
3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"
3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20
Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка
Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
Самолет «Архангельск»
29.05.2017 17:20
Авиакомпания «Россия» назвала самолет в честь Архангельска
Для «России» Архангельск является одной из важных точек в географии полетов. В летнем сезоне 2017 года компания выполняет 2 ежедневных рейса из Архангельска в Санкт-Петербург.
19.05.2017 17:53
Открылся первый музей "Бессмертного Ленинграда"
В 295-й гимназии Фрунзенского района открылся новый музей "Бессмертный Ленинград", посвященный героической истории ленинградцев времен Великой Отечественной войны.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.