Путин: Решение о повышении пенсионного возраста не принято, но обсуждается

Решение о повышении пенсионного возраста пока не принято, однако вопрос обсуждается на экспертном и правительственном уровне. Об этом в ходе прямой линии с населением 15 июня заявил Владимир Путин.

Глава государства привел мнение экспертов, которые считают, что без этой меры не обойтись, и приводят в пример опыт других стран. По словам экономистов, без повышения возрастной планки уровень пенсионного обеспечения будет сокращаться, как и доля работающих граждан. Президент пообещал, что решение об изменении пенсионного возраста будет приниматься взвешенно.

Ранее СМИ сообщали, что сам вопрос о повышении уже концептуально решен. В правительстве эту информацию опровергли.