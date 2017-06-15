Путин: Решение о повышении пенсионного возраста не принято, но обсуждается
Решение о повышении пенсионного возраста пока не принято, однако вопрос обсуждается на экспертном и правительственном уровне. Об этом в ходе прямой линии с населением 15 июня заявил Владимир Путин.
Глава государства привел мнение экспертов, которые считают, что без этой меры не обойтись, и приводят в пример опыт других стран. По словам экономистов, без повышения возрастной планки уровень пенсионного обеспечения будет сокращаться, как и доля работающих граждан. Президент пообещал, что решение об изменении пенсионного возраста будет приниматься взвешенно.
Ранее СМИ сообщали, что сам вопрос о повышении уже концептуально решен. В правительстве эту информацию опровергли.
Справка:
Впервые прямая линия президента Владимира Путина с населением состоялась в декабре 2001 года. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего, на различные региональные проблемы. До 2012 года общение происходило в декабре. С 2013 года прямую линию решили проводить в апреле. В официальном комментарии Кремля говорилось, что диалог с гражданами было решено перенести на «теплый сезон». В 2017-м общение с гражданами перенесли на лето.
В прошлом году на прямую линию поступило порядка 3 млн вопросов, президент ответил на 80. Первая линия длилась 2 часа 30 минут, в 2013 году — почти 5 часов, в 2016-м — 3 часа 40 минут. Задать вопрос можно по телефону, в виде SMS-сообщений, через официальные группы в соцсетях и с помощью специального мобильного приложения.