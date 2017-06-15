Путин: Россия готова к конструктивному диалогу с США

Россия готова к конструктивному диалогу с США, сообщил президент РФ Владимир Путин 15 июня в ходе прямой линии с россиянами.

По его словам, сотрудничество между двумя странами возможно в сферах контроля за нераспространением оружия массового уничтожения, экологии, борьбе с бедностью, урегулирования конфликтов в горячих точках.

В том числе, правительство РФ надеется на «конструктивную роль США в урегулирования кризиса на юго-востоке Украины», отметил президент.