Путин: Россия готова к конструктивному диалогу с США
Россия готова к конструктивному диалогу с США, сообщил президент РФ Владимир Путин 15 июня в ходе прямой линии с россиянами.
По его словам, сотрудничество между двумя странами возможно в сферах контроля за нераспространением оружия массового уничтожения, экологии, борьбе с бедностью, урегулирования конфликтов в горячих точках.
В том числе, правительство РФ надеется на «конструктивную роль США в урегулирования кризиса на юго-востоке Украины», отметил президент.
Справка:
Впервые прямая линия президента Владимира Путина с населением состоялась в декабре 2001 года. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего, на различные региональные проблемы. До 2012 года общение происходило в декабре. С 2013 года прямую линию решили проводить в апреле. В официальном комментарии Кремля говорилось, что диалог с гражданами было решено перенести на «теплый сезон». В 2017-м общение с гражданами перенесли на лето.
В прошлом году на прямую линию поступило порядка 3 млн вопросов, президент ответил на 80. Первая линия длилась 2 часа 30 минут, в 2013 году — почти 5 часов, в 2016-м — 3 часа 40 минут. Задать вопрос можно по телефону, в виде SMS-сообщений, через официальные группы в соцсетях и с помощью специального мобильного приложения.