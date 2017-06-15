СМИ: Чайка поручил проверить действия властей Ставрополья после прямой линии с Путиным

Прокуратура Ставропольского края проведет проверку в связи с обращением жительницы региона к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии.

Как сообщают СМИ, выяснить, где деньги, которые из федерального бюджета перевели в Ставрополье на выплаты жителям, пострадавшим от наводнения, региональному ведомству поручил генпрокурор Юрий Чайка.

Напомним, в студию, где проходит ежегодный разговор россиян с президентом, позвонила женщина, которая так и не получила положенную выплату на ремонт затопленного дома. Путин назвал это «полной чушью» и обещал разобраться, обратившись напрямую к главе региона. «Владимир Владимирович, где деньги?» – поинтересовался президент.

После этого обращения в ряде СМИ появились новости о том, что губернатор подал в отставку «по семейным обстоятельствам» прямо во время прямой линии, однако власти Ставрополья официально опровергли эту информацию.