Путин пообещал политическое убежище экс-главе ФБР

Россия готова предоставить политическое убежище Джеймсу Коми, уволенному с поста главы ФБР президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил Владимир Путин 15 июня в ходе прямой линии с гражданами.

«Если возникнут преследования, мы и ему готовы предоставить политическое убежище в России», – сказал он.

Напомним, ранее президент Трамп опубликовал «провокационный твит» про бывшего директора ФБР: «Джеймсу Коми лучше надеяться, что записей наших разговоров нет, прежде чем он начнет сливать их прессе!»

Если это заявление соответствует действительности, то Джеймс Коми ничем не отличается от Эдварда Сноудена, отметил Владимир Путин. «Тогда это

не руководитель спецслужбы, а правозащитник», – сказал он.