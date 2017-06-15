Путин пообещал политическое убежище экс-главе ФБР
Россия готова предоставить политическое убежище Джеймсу Коми, уволенному с поста главы ФБР президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил Владимир Путин 15 июня в ходе прямой линии с гражданами.
«Если возникнут преследования, мы и ему готовы предоставить политическое убежище в России», – сказал он.
Напомним, ранее президент Трамп опубликовал «провокационный твит» про бывшего директора ФБР: «Джеймсу Коми лучше надеяться, что записей наших разговоров нет, прежде чем он начнет сливать их прессе!»
Если это заявление соответствует действительности, то Джеймс Коми ничем не отличается от Эдварда Сноудена, отметил Владимир Путин. «Тогда это
не руководитель спецслужбы, а правозащитник», – сказал он.
Справка:
Впервые прямая линия президента Владимира Путина с населением состоялась в декабре 2001 года. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего, на различные региональные проблемы. До 2012 года общение происходило в декабре. С 2013 года прямую линию решили проводить в апреле. В официальном комментарии Кремля говорилось, что диалог с гражданами было решено перенести на «теплый сезон». В 2017-м общение с гражданами перенесли на лето.
В прошлом году на прямую линию поступило порядка 3 млн вопросов, президент ответил на 80. Первая линия длилась 2 часа 30 минут, в 2013 году — почти 5 часов, в 2016-м — 3 часа 40 минут. Задать вопрос можно по телефону, в виде SMS-сообщений, через официальные группы в соцсетях и с помощью специального мобильного приложения.