Камера - не all inclusive. Это гораздо лучше

Еще
17:37 15.06.2017
Особое мнение / Антон Мухин все авторы
Андрей Константинов
Александр Горшков
Евгений Вышенков
Георгий Полтавченко
Лев Лурье
Борис Вишневский
Александр Беренда
Александр Боровский
Александр Карпов
Александр Кузьмин
Александр Покровский
Александр Ткаченко
Александр Урицкий
Александра Медведева
Алексей Лепорк
Анатолий Несмиян
Андрей Анохин
Андрей Дмитриев
Андрей Заостровцев
Андрей Захаров
Андрей Лебедев
Андрей Мартьянов
Андрей Могучий
Андрей Нелидов
Антон Мухин
Борис Подопригора
Вадим Тюльпанов
Валентина Матвиенко
Валерий Зинченко
Валерий Федотов
Василий Кичеджи
Виталий Милонов
Владимир Чуров
Владлен Чертинов
Галина Леонтьева
Георгий Сатаров
Григорий Кунис
Григорий Явлинский
Денис Коротков
Дмитрий Карпушин
Дмитрий Травин
Евгений Зеленев
Евгений Хакназаров
Елена Киселева
Елена Таранущенко
Жанна Зарецкая
Иван Арцишевский
Иван Шаховской
Игорь Албин
Игорь Дивинский
Игорь Шушарин
Ирина Тумакова
Константин Добрынин
Константин Ранкс
Красимир Врански
Максим Левченко
Максим Резник
Марианна Баконина
Мария Ромейко-Гурко
Михаил Бродский
Михаил Гончаров
Михаил Лабковский
Надежда Кеворкова
Наталья Шатихина
Николай Буров
Николай Нелюбин
Олег Мухин
Павел Котляр
Ринат Умяров
Сергей Виватенко
Сергей Шелин
Станислав Белковский
Татьяна Протасенко
Фабио Мастранжело
Федор Погорелов
Юрий Грымов
Юрий Мамин
Юрий Новолодский
Антон Мухин
Пришлите свою новость!
17:20
В аренду сдано первое помещение из списка хостелов на сайте Смольного
17:14
Финский премьер вновь сел за штурвал
17:07
Ростуризм обвинили в срыве программы по созданию туристических кластеров
17:00
На Лиговском – серьезные перемены в движении из-за Кубка конфедераций
16:56
Четырнадцатилетним россиянам не придется приносить присягу
16:40
Путин - о митингах 12 июня: Они нужны "для решения личных вопросов"
16:37
Путин назвал «нелепыми» обыски в «Гоголь-центре»
16:34
Международные водительские права снова недоступны петербуржцам
16:29
Путин «о заболевании цифровой экономикой»: Я здоров!
16:27
В Лаппеенранте будут производить топливо из воздуха
16:26
Семь человек погибли при взрыве в детском саду в Китае
16:25
Путин о коррупционерах: Не считаю их своими
16:20
Президент РФ надеется пересесть на отечественный автомобиль к концу 2018 года
16:11
Путин не сказал, кого «оставит после себя» во главе России
16:06
Следком уже начал искать ответы на заданные в прямой линии с Путиным вопросы
16:00
Газзаев вернул Путину вопрос об игре футбольной сборной
15:53
Школьник спросил Путина про коррупцию
15:48
Медведев: Система tax free заработает в России с 1 октября
15:48
Президент РФ рассказал, куда отправился бы на машине времени
15:42
Путин: Успехи современной России плохо отражены в школьных учебниках
15:39
Бухгалтер УФССП пойдет под суд за деньги на билеты для мигрантов
15:36
Путин готов к диалогу с оппозицией, если она не будет спекулировать на проблемах
15:30
Путин назвал причины слабой игры футбольной сборной
15:24
В Рыбацком машина провалилась под асфальт
15:23
Путин считает, что вопрос о реновации должно решать большинство
15:18
Путин: Керченский мост построят в срок
15:14
В тоннеле на Канонерском лоб в лоб столкнулись фуры
15:07
Медики рассчитали, сколько можно выпивать без вреда для здоровья
15:03
У финской погранохраны появятся "паспортные" собаки
15:03
Путин: Российская армия благодаря Сирии приобрела новое качество
14:59
Уволенную библиографа РНБ Шумилову восстановят на работе по суду
14:55
Путин: Решение о повышении пенсионного возраста не принято, но обсуждается
14:52
Путин: Россия готова к конструктивному диалогу с США
14:49
Путин пообещал политическое убежище экс-главе ФБР
14:49
СМИ: Чайка поручил проверить действия властей Ставрополья после прямой линии с Путиным
14:44
Число жертв пожара в жилой башне в центре Лондона выросло до 17
14:39
Путин пообещал решить проблему с финансированием ледокола «Лидер»
14:35
Правительство РФ продолжит выделять средства на развитие региональных авиаперевозок
14:33
Путин: Владимир Владимирович, где деньги?
14:32
В Петербурге вызволили котёнка, застрявшего в опоре ЗСД
14:28
Путин: Россия - светское государство, но Исаакиевский собор был построен как церковь
14:01
Юсупов переходит в аренду в "Ростов"
14:00
Путин отказался спорить с Поклонской по поводу «Матильды»
13:53
Президент похвалил Центробанк и пожурил коммерческие банки
13:49
На водонапорной башне на Охте появились расписные шестеренки и чугунные колонны
13:47
Путин посоветовал Порошенко остерегаться голубых мундиров и не задирать нос
13:38
В Екатеринбурге самолет выкатился за пределы ВПП
13:33
Правительство РФ разработает новый набор мер по повышению рождаемости
13:31
На матч Россия - Новая Зеландия болельщиков отвезут полторы сотни бесплатных автобусов
13:29
Смольный рассказал, где будет не проехать из-за болельщиков и выпускников
13:25
Путин попросил отнестись с пониманием к тайне вокруг его детей и внуков
13:21
Суд оштрафовал Дадина на 20 тысяч рублей за акцию на Красной площади
13:16
Полиция Петербурга признала желтую утку средством агитации
13:03
Замглавы минсельхоза Кубани грозит лишение прав за пьяную езду
12:56
Путин загадочно высказался о смертной казни
12:53
Путин: Россия жила под санкциями на протяжении всей истории
12:47
Путин: Российским производителям нужно быть готовыми к отмене эмбарго
12:43
Во время испытаний в Купчино забил гейзер
12:34
Сборная России прилетает в Петербург
12:32
Президент: Уровень бедности за пять лет вырос почти на 3%
12:25
Срок выслуги лет для пенсий военных может быть повышен
12:24
В пресс-центре представили кота-оракула Кубка конфедераций
12:22
Путин: Рецессия в России закончилась
12:08
Дмитрий Богаев вылетает в Австрию, где присоединится к "Зениту"
12:06
Крупнейшие продуктовые ретейлеры сократили долю на петербургском рынке на 2,5% в 2016 году
12:03
Консерватория увольняет 79 артистов своего театра
11:54
Суд отказался снять с Дмитрия Киселева санкции
11:48
Распивающих спиртное в запрещенных местах предлагают отправлять на освидетельствование
11:40
За выбитый зуб полицейского на Марсовом поле задержан несовершеннолетний
11:37
Омбудсмен и глава СПЧ вступились за право детей ходить на митинги
Предыдущие новости
Архив материалов
Версия для печати
15.06.2017 14:45
7 Комментариев
Камера - не all inclusive. Это гораздо лучше
В соцсетях появились первые фотографии из камер арестованных за участие в митингах. По числу лайков и перепостов они, понятно, легко обходят любые фотографии из пляжных греко-турецких отелей. Потом, когда историю будут откручивать назад и искать постфактум, с чего все началось, возможно, именно это и сочтут отправной точкой.

У властей было три варианта реакции на митинги. Нормальный – никого не трогать, людоедский – вкатать всем по "двушечке" (не говорите, что там нет оснований – был бы человек...), а они выбрали самоубийственный: арестовать несогласных на плюс-минус 10 суток. 

Это ровно тот срок, за который общественный интерес к происходящему не только не пропадет, но и, наоборот, разогреется благодаря постоянно появляющимся информационным поводам: то передачи не принимают, то камер не хватает, то еще что-то. Из тюрем участники митинга выйдут героями – их не успеют забыть.

Если "двушечка" – это реально страшно, то плюс-минус десять суток для людей, убежденных в своей правоте, – не катастрофа. Плюс осознание собственного героизма и подвига. Плюс – неослабевающая поддержка с воли. То есть вместо того, чтобы запугать потенциальных протестантов, власть предложила им путь на пьедестал. Она хотела вызвать страх – а вызвала злость. И это для нее – почти катастрофа.

Теперь, как и в 2011 году, сработают социальные сети. Тогда люди сходили на выборы, увидели, как их дурят, и стали писать об этом в «контактах» и «фейсбуках». Информация разошлась, и получилась Болотная. Теперь люди сходили на митинг, увидели, как их прессуют, и тоже стали об этом писать. Вряд ли это приведет к новым митингам, – но, безусловно, усилит протестный потенциал. Который будет ждать возможности проявить себя.

Более того – процесс перехода количества протеста в качество уже начался. 26 марта, после первой за многие годы (фактически – со времен Болотной) волны массовых протестов, все наперебой гадали, что же такое случилось, что люди вышли на улицы. И не просто люди, а молодежь. Решили, что, наверное, на них так подействовал фильм про Димона и эффективная работа Навального в соцсетях.

Теперь фильм про Димона давно отыгран. И нет никакого другого видимого повода, который мог бы мобилизовать людей. Ни монетизации льгот, ни массового сноса домов, ни даже решения о передаче церкви Исаакия. Люди вышли просто так. Еще год назад предположение, что на Марсово поле без повода, без яркого лидера, не убоявшись омоновских дубинок, выйдет 10 тысяч человек, выглядело неоправданным оптимистическим бредом.

Таким образом, амбициозной молодежи указан путь в герои. Возможность социальной самореализации. Небезопасный, но и не требующий (по крайней мере, пока) такой цены, которая может показаться слишком дорогой. Но что гораздо важнее – этот путь является для нее единственным. Любой вменяемый авторитарный режим должен предоставлять молодым и активным социальные лифты внутри своего комсомола. Давать им возможность выбора: или ты против нас, и у тебя все плохо, или ты с нами – и твоим амбициям дан зеленый свет. 

Но в путинской России нет комсомола. Вернее, он есть, и даже под разными вывесками, однако ничего общего с социальным лифтом не имеет. Мечты сбываются только в "Газпроме" и немножко в "Единой России", но и у топ-менеджеров первого, и у депутатов второй есть свои дети. И чужим там мест нет.

Чужим остается только улица. Но фотки из камер не такие страшные. И число лайков зашкаливает. И очередь желающих принести тебе передачу воодушевляет. И главное – другого варианта все равно нет.

Антон Мухин

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (7)
kot-masilij
15 июня 2017 г. 17:18
Во времена Болотной доморощенные пророки тоже говорили о росте протестного движения и близком конце режима Путина. Но протест быстро сдулся.
moskitov
15 июня 2017 г. 16:53
Если бы была кнопка "пох", то похов было бы больше лайков.
KontraSaiko
15 июня 2017 г. 16:35
Роднуля: так можно просто помочиться на глазах у . И ходить далеко не надо. Или всё-таки ваш воображаемый подросток что-то не то в методичке вычитал. Особенно если учесть что фоточки там делать не на что. Изымают.
CaptainSerg
15 июня 2017 г. 16:19
Автор не учитывает одну маленькую, но существенную деталь. Тому, кто за десять суток "героизма" не поймет, что в стране дозволено не всё, в следующий раз будет та самая "двушечка".
sakorol
15 июня 2017 г. 15:35
новое развлечение молодежи
Новости компаний
MASTER Серебристый бульвар 19
15.06.2017 16:19

MASTER девелопмент завоевал гран-при конкурса “WEB-Realtor-2017”

Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области назвала победителей XI ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИИ WEB-REALTOR-2017
ЖК «Планетоград»
15.06.2017 13:33

Setl City продолжает строительство ЖК «Планетоград»

Setl City в соответствии с графиком строительных работ полностью подготовило площадку под возведение трех корпусов малоэтажного ЖК «Планетоград» в Московском районе Санкт-Петербурга
ПАО «Группа ЛСР»
15.06.2017 13:30

В ЖК «Цветной город» можно приобрести квартиры с евроотделкой от 2,3 млн рублей

«Группа ЛСР» делает выгодное предложение: квартиры с евроотделкой по демократичным ценам.
другие статьи автора
14:45
7 Комментариев
Камера - не all inclusive. Это гораздо лучше
16/05
472 Комментариев
Запретить хостел, а лучше — всех расстрелять
06/11
69 Комментариев
Партия сказала: у нас терактов нет
09/10
326 Комментариев
Мы бомбим Сирию! Какое счастье!
Мы в соцсетях

Новости компаний
MASTER Серебристый бульвар 19
15.06.2017 16:19
MASTER девелопмент завоевал гран-при конкурса “WEB-Realtor-2017”
Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области назвала победителей XI ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИИ WEB-REALTOR-2017
ЖК «Планетоград»
15.06.2017 13:33
Setl City продолжает строительство ЖК «Планетоград»
Setl City в соответствии с графиком строительных работ полностью подготовило площадку под возведение трех корпусов малоэтажного ЖК «Планетоград» в Московском районе Санкт-Петербурга
ПАО «Группа ЛСР»
15.06.2017 13:30
В ЖК «Цветной город» можно приобрести квартиры с евроотделкой от 2,3 млн рублей
«Группа ЛСР» делает выгодное предложение: квартиры с евроотделкой по демократичным ценам.
Alfa Business Week «Точки роста вашего бизнеса»
15.06.2017 11:34
В Санкт-Петербурге состоялся деловой форум Alfa Business Week «Точки роста вашего бизнеса»
8 июня 2017 года при поддержке Альфа-Банка в Санкт-Петербурге на площадке комплекса «Ленэкспо» прошел деловой форум Alfa Business Week «Точки роста вашего бизнеса».
Tele2
15.06.2017 10:45
Tele2 поздравляет Business FM с 10-летием
Компания Tele2 стала партнером празднования 10-летия «Business FM Петербург». Торжественный прием «Ночь в музее» прошел в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга.
«Победа»
15.06.2017 10:26
«Победа» стала мировым лидером по темпам роста выручки среди лоукостеров
Авиакомпания «Победа» заняла первое место в мире среди лоукостеров по темпам роста выручки, говорится в исследовании глобального отраслевого издания Airline Business.
maximumtest.ru
15.06.2017 10:00
18 июня родителям расскажут как помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ и поступлению
Родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание старшеклассников”, где можно задать вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в вузы РФ.
сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ
15.06.2017 08:00
КЕЙ представил лайф-хак по сборке игрового ПК
Повышенный объем памяти, мощная видеокарта, быстрый SSD-диск — все это важнейшие характеристики современного геймерского ПК.
www.newnordic-thailand.com
14.06.2017 17:08
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика New Nordic Group
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания New Nordic Group предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
«Город мастеров»
14.06.2017 15:40
Аккредитован второй этап строительства ЖК «Город мастеров»
«Газпромбанк» аккредитовал второй этап строительства жилого комплекса комфорт-класса «Город мастеров», строящегося компанией «Строительный трест» в пос. Большое Исаково Калининградской области
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.