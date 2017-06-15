Число жертв пожара в жилой башне в центре Лондона выросло до 17

Во время пожара в 24-этажной жилой башне в центре Лондона погибли 17 человек. Об этом сообщает 15 июня Reuters со ссылкой на заявление полиции. Ранее сообщалось о 12 погибших.

По данным полицейских, в больницах остаются 37 человек, из них 17 — в тяжелом состоянии. Правоохранители отметили, что «главным приоритетом» для них является поиск людей, которые сейчас числятся пропавшими без вести.

Пожар в апартаментах Lancaster West в северной части района Кенсингтон произошел в ночь на 14 июня. Над ликвидацией огня работали около 200 пожарных, им удалось спасти из пылающей башни 65 человек, сообщала Би-би-си.

В пожарной службе британской столицы пожар назвали «большим и очень серьезным инцидентом».