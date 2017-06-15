Путин пообещал решить проблему с финансированием ледокола «Лидер»
Президент РФ Владимир Путин отметил большие объемы работ петербургского Балтийского завода в ходе прямой линии 15 июня. В разговоре с работниками предприятия он анонсировал строительство 4 мощнейших ледоколов и пообещал решить проблему с финансированием.
По словам главы государства, в ближайшее время на заводе ожидается строительство трех ледоколов мощностью 60 мегаватт. К 2025 году Объединенная судостроительная корпорация должна поставить еще один в 120 мегаватт – «Лидер». По словам Владимира Путина, сейчас там возникла непонятная ситуация с финансированием, однако эти проблемы будут решены. Пока не ясно, на какой площадке будет строиться судно.
При этом Владимир Путин отметил стратегически важное значение арктического региона для России. В том числе — с точки зрения обороны рубежей. По его словам, у берегов Норвегии базируются американские подлодки, и подлетное время ракет к Москве составляет 15 минут.
Справка:
Впервые прямая линия президента Владимира Путина с населением состоялась в декабре 2001 года. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего, на различные региональные проблемы. До 2012 года общение происходило в декабре. С 2013 года прямую линию решили проводить в апреле. В официальном комментарии Кремля говорилось, что диалог с гражданами было решено перенести на «теплый сезон». В 2017-м общение с гражданами перенесли на лето.
В прошлом году на прямую линию поступило порядка 3 млн вопросов, президент ответил на 80. Первая линия длилась 2 часа 30 минут, в 2013 году — почти 5 часов, в 2016-м — 3 часа 40 минут. Задать вопрос можно по телефону, в виде SMS-сообщений, через официальные группы в соцсетях и с помощью специального мобильного приложения.