Путин пообещал решить проблему с финансированием ледокола «Лидер»

Президент РФ Владимир Путин отметил большие объемы работ петербургского Балтийского завода в ходе прямой линии 15 июня. В разговоре с работниками предприятия он анонсировал строительство 4 мощнейших ледоколов и пообещал решить проблему с финансированием.

По словам главы государства, в ближайшее время на заводе ожидается строительство трех ледоколов мощностью 60 мегаватт. К 2025 году Объединенная судостроительная корпорация должна поставить еще один в 120 мегаватт – «Лидер». По словам Владимира Путина, сейчас там возникла непонятная ситуация с финансированием, однако эти проблемы будут решены. Пока не ясно, на какой площадке будет строиться судно.

При этом Владимир Путин отметил стратегически важное значение арктического региона для России. В том числе — с точки зрения обороны рубежей. По его словам, у берегов Норвегии базируются американские подлодки, и подлетное время ракет к Москве составляет 15 минут.