Правительство РФ продолжит выделять средства на развитие региональных авиаперевозок
Правительство РФ продолжит выделять средства на развитие региональных авиаперевозок. Об этом президент Владимир Путин сообщил 15 июня в ходе прямой линии с россиянами.
«Сейчас создано семь казенных предприятий, которые должны заниматься организацией внутрирегиональных перевозок. Будем расширять их деятельность», – пообещал он.
Также будут выделяться ресурсы на развитие сети аэропортов.
Кроме того, по словам президента, специально для этого в Подмосковье планируется производство небольших самолетов для межрегиональных перевозок.
«Из «Роснефтегаза» выделили несколько миллиардов на эту отрасль, и будем продолжать работать над решением этой задачи», — заверил Владимир Путин.
Справка:
Впервые прямая линия президента Владимира Путина с населением состоялась в декабре 2001 года. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего, на различные региональные проблемы. До 2012 года общение происходило в декабре. С 2013 года прямую линию решили проводить в апреле. В официальном комментарии Кремля говорилось, что диалог с гражданами было решено перенести на «теплый сезон». В 2017-м общение с гражданами перенесли на лето.
В прошлом году на прямую линию поступило порядка 3 млн вопросов, президент ответил на 80. Первая линия длилась 2 часа 30 минут, в 2013 году — почти 5 часов, в 2016-м — 3 часа 40 минут. Задать вопрос можно по телефону, в виде SMS-сообщений, через официальные группы в соцсетях и с помощью специального мобильного приложения.