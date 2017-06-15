Правительство РФ продолжит выделять средства на развитие региональных авиаперевозок. Об этом президент Владимир Путин сообщил 15 июня в ходе прямой линии с россиянами.

«Сейчас создано семь казенных предприятий, которые должны заниматься организацией внутрирегиональных перевозок. Будем расширять их деятельность», – пообещал он.

Также будут выделяться ресурсы на развитие сети аэропортов.

Кроме того, по словам президента, специально для этого в Подмосковье планируется производство небольших самолетов для межрегиональных перевозок.

«Из «Роснефтегаза» выделили несколько миллиардов на эту отрасль, и будем продолжать работать над решением этой задачи», — заверил Владимир Путин.