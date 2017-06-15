Путин: Владимир Владимирович, где деньги?
Президент Владимир Путин обратился к своему тезке губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову.
«Владимир Владимирович, где деньги?» – сказал он 15 июня в ходе прямой линии с россиянами.
Поводом для вопроса стала жалоба жительницы Ставрополья, чей дом пострадал от наводнения. По словам женщины, она не получила положенной компенсации ущерба.
«Полная чушь, обязательно с этим разберемся», – сказал президент, добавив, что федеральные средства уже были перечислены.
«Надеюсь, что Владимир Владимирович сегодня у вас побывает», – обнадежил жительницу Ставрополья Владимир Путин.
Отметим, что еще до окончания прямой линии СМИ сообщили о том, что губернатор края заявил об отставке.
Справка:
Впервые прямая линия президента Владимира Путина с населением состоялась в декабре 2001 года. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего, на различные региональные проблемы. До 2012 года общение происходило в декабре. С 2013 года прямую линию решили проводить в апреле. В официальном комментарии Кремля говорилось, что диалог с гражданами было решено перенести на «теплый сезон». В 2017-м общение с гражданами перенесли на лето.
В прошлом году на прямую линию поступило порядка 3 млн вопросов, президент ответил на 80. Первая линия длилась 2 часа 30 минут, в 2013 году — почти 5 часов, в 2016-м — 3 часа 40 минут. Задать вопрос можно по телефону, в виде SMS-сообщений, через официальные группы в соцсетях и с помощью специального мобильного приложения.