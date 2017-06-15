Путин: Владимир Владимирович, где деньги?

Президент Владимир Путин обратился к своему тезке губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову.

«Владимир Владимирович, где деньги?» – сказал он 15 июня в ходе прямой линии с россиянами.

Поводом для вопроса стала жалоба жительницы Ставрополья, чей дом пострадал от наводнения. По словам женщины, она не получила положенной компенсации ущерба.

«Полная чушь, обязательно с этим разберемся», – сказал президент, добавив, что федеральные средства уже были перечислены.

«Надеюсь, что Владимир Владимирович сегодня у вас побывает», – обнадежил жительницу Ставрополья Владимир Путин.

Отметим, что еще до окончания прямой линии СМИ сообщили о том, что губернатор края заявил об отставке.