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15.06.2017 14:37
43 Комментариев

Не ходите, дети, к Марсову гулять

«Пусть Навальный тебя из полиции и вытаскивает», - такую реакцию родителей получили некоторые подростки, задержанные в ходе несанкционированной акции на Марсовом поле.
Не ходите, дети, к Марсову гулять
Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

Вечная тема отцов и детей в 2017-м развернулась в политическом ключе. Теперь школьники и их родители спорят дома не об отметках, а о Навальном и протестных митингах. Взрослые волнуются и уговаривают своих чад не подвергать себя опасности. Подростки хитрят, чтобы отстоять право на собственное мнение.

В романе Ивана Тургенева «Отцы и дети» главный герой Евгений Базаров – нигилист, бескомпромиссный молодой человек, отрицающий авторитеты. Те, кому еще нет 18 сейчас, может быть, и не читали этого произведения, но ситуация у них практически зеркальная. Только авторитет отрицается не отцовский, а государственный.

Среди почти пятисот задержанных на акции 12 июня в Петербурге оказалось 73 несовершеннолетних. В отличие от взрослых, они не провели ночь в отделах полиции, но успели глотнуть атмосферу. Кто-то говорит, что просто шел мимо Марсова поля, кто-то – что не ожидал задержания. А кто-то был готов ко всему. 15-летний Саша отправился на митинг сознательно.

«Я не задумывался о том, что могу пострадать, – рассчитывал, что посмотрят документы и отпустят, я специально взял паспорт. ОМОН взял нас в кольцо, вытягивали оттуда по одному и запихивали в автобусы. Началась давка, было страшно. Люди пострадали, я несколько раз чуть не упал. Я думал, меня задержат, если я буду себя агрессивно вести, – но я не выкрикивал лозунгов, не стоял с плакатом или флагом, меня забрали ни за что».

Саша с мамой солидарны в своих политических взглядах. Наталья не ходила на митинг – в этот день она была на работе, и сейчас этому рада. «Мы могли оба попасть в полицию, кто бы тогда вытаскивал оттуда моего сына?» – говорит она. Саша, рассказывая о реакции мамы на его звонок из полицейского автобуса, делает паузу и говорит: «Я представляю, как она волновалась».

Волновались все родители. Именно поэтому большинство было против участия своих детей в митингах протеста.

«Я люблю покой, уют и все, что не опасно для жизни. А политика – это опасность. Мой сын – сильная личность, имеет свое мнение, но я не хочу, чтобы он посвятил себя политике», – говорит мать 16-летнего Максима Елена.

Уличные митинги 2017-го еще в конце марта громко назвали протестом молодых. То, как много среди участников оказалось школьников и студентов, надолго стало главной темой дискуссий. Подростки, опрошенные «Фонтанкой», 12 июня пришли на Марсово поле сознательно. Сейчас они говорят: дело не в Навальном.

«Я был там, потому что я против коррупции. Верхние чины разоблачают, но ответа нет, какие-то шутки. За два месяца можно придумать что-то более убедительное, чем то, что сказал Дмитрий Медведев в ответ на фильм ФБК «Он вам не Димон». Это наплевательство и нежелание отвечать меня и вывело на улицу», – говорит Максим.

«Я ни в коем случае не хочу революции. Появится куча группировок, все будут бороться за власть, мы видим по другим странам, что может произойти, и это нехорошо. Но бездействие власти заставляет идти на митинг», – вторит ему 15-летний Александр.

Родители в большинстве своем хотят стабильности. В студии интернет-канала [Фонтанка.Офис] побывал один из задержанных 12 июня – 17-летний петербуржец Дмитрий Матвиенко. Вместе с ним в эфир вышла его мама Евгения.

«Я не хочу перемен, меня устраивает эта жизнь, настоящая. Я помню 90-е годы и больше такого не хочу, понимаете? У нас всегда была народная забава – ругать власть. Моя бабушка говорила: самое сложное – жить во время перемен. При стабильности живется легче, и я хочу, чтобы мои дети жили в спокойном, стабильном обществе, когда вся власть уже поделена», – сказала она, укачивая на руках младшего ребенка, а потом обратилась к старшему сыну с просьбой больше не ходить на митинги и жить спокойно.

Чтобы попасть на акцию протеста, Дмитрий пошел на хитрость: сказал маме, что идет с друзьями отмечать День России. Через несколько часов позвонил из автобуса, который колесил по городу в поисках свободных мест в отделах полиции.

«Сначала я  сказала, что не поеду за ним, пусть он звонит Навальному, и тот его вытаскивает. Конечно, я волновалась, но мне хотелось, чтобы ребенок сам все понял, чтобы он посидел в полиции, подумал о жизни, чтобы до него дошло, что не стоит ходить на эти митинги», – говорит Евгения.

За сыном она все же поехала. Всех несовершеннолетних ночью с родителями отпустили домой.

«Первой реакцией была злость, – рассказывает мама школьника Максима Елена. – Я предупреждала его, говорила, что не буду ездить из-за него по отделениям. Ближе к вечеру, когда звонки прекратились, я стала переживать. Я не знала, куда звонить и где его искать. В Интернете нашла группу «Помощь задержанным в Питере» – там владели информацией и подсказали адрес отделения, где был мой сын».

Дима Матвиенко ходил на митинг с другом Лешей. Его отец не против того, чтобы сын отстаивал свои убеждения. Только хочет, чтобы это было по закону.

«Есть понятие санкционированной акции. У него есть мнение, он может его там выражать. Но если взрослые будут подстрекать его к нарушению закона, – а так было сделано, когда изменили место проведения митинга, – естественно, я буду против. Сейчас он говорит, что его задержали ни за что, – но он пошел в неразрешенное место. Говорить заведомо ложные вещи – недостойно мужчины. Если ты борешься за правду, делай это цивилизованно, как мужчина, отвечай за свои поступки. Если ты сам декларируешь ложь, чем ты отличаешься от тех, против кого собираешься бороться?»

Многие участники акции поддерживают выбор места – по их словам, Удельный парк слишком мал, и у него небольшая проходимость – протест просто никто бы не заметил. С ними солидарна и мама 15-летнего Саши Наталья.

«Предложить место для проведения 10-тысячного митинга в Удельном парке – издевательская идея! В городе полно площадок. Если не Марсово, то могли бы отдать им Парк Победы, и люди пришли бы туда, ведь ни у кого не было намерений нарушать Административный кодекс, их просто подвели под это нарушение», – считает она.

Разговоры на политические темы идут во всех этих семьях. После 12 июня споры стали ожесточеннее. Родители растеряны – вроде бы и возраст у детей уже не тот, чтобы запирать их дома, но повторения арестов никто не хочет.

«Дома я включаю ролики Навального и сразу начинается диалог. Каждый из нас пытается доказать, что его точка зрения правильная. Родители говорят, что я неправ, что ситуацию этим не изменить, что у меня должны быть другие интересы. А я не согласен – ведь это нормально, когда люди имеют свое мнение», – говорит 17-летний Леша. Он готов и дальше отстаивать свои взгляды, но за произошедшее ему перед родителями стыдно. «Мне не хотелось их напрягать. Я не чувствую себя ребенком, а ответственность приходится нести им».

Ответственность, которую сейчас понесут родители несовершеннолетних участников митинга 12 июня, – это выплата штрафа, точный размер которого пока ни у кого из них не определен. Правда, многие подростки готовы сами решить эту проблему, заработав нужную сумму за лето. Еще один острый вопрос – возможные проблемы с учебой. Половину подростков, опрошенных «Фонтанкой», ждут в учебных заведениях с мамами, папами и объяснительными на руках.

Марина Муратова,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Справка:

12 июня на Марсово поле в Петербурге вышли десять тысяч человек для участия в антикоррупционном митинге. В отделы полиции свезены 548 человек, включая несовершеннолетних. Часть задержанных была отпущена без составления административных протоколов. К позднему вечеру выходного понедельника все судьи Дзержинского суда были вызваны на работу для рассмотрения материалов на участников акции.

Это уже вторая акция, посвященная результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Протестующие потребовали от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».

Инициативу поддержали в 187 городах страны, во многих из которых мероприятия согласовали. В Петербурге оппозиция разрешения не добилась и вышла на Марсово поле. По предварительным данным, на митинг пришло около 10 тысяч человек.

Ранее массовые митинги против коррупции высших чиновников прошли 26 марта. По данным штаба Навального, об участии заявили 84 города, 21 из которых получил разрешение властей на проведение мероприятий. В большинстве городов, в том числе в Москве и в Петербурге, прошли несогласованные акции. В Петербурге задержали 131 участника, в Москве — более тысячи. Отмечается, что среди протестующих была в основном молодёжь – студенты и школьники.


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комментарии пользователей (43)
ttm535
15 июня 2017 г. 17:30
gri: Какой вы осведомленный однако. Сколько раз вы лично сталкивались с фактами коррупции и воровства госслужащих?
ttm535
15 июня 2017 г. 17:28
Buka: ага, а свободные бродяги воровать! АУЕ! ЛХВС!
gri
15 июня 2017 г. 17:27
ttm535: кто же меня туда пустит? там одно ворье и межклановые воровские разборки. госдолжность в нашей стране, является символом коррупции и воровства и все, кто туда стремяться— желают только этого.
Buka
15 июня 2017 г. 17:26
ttm535: правильно рабы должны работать!
Папазол
15 июня 2017 г. 17:22
moskitov:
Или вы думаете что их всерьез интересует что-то кроме лайков?
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