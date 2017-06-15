Путин отказался спорить с Поклонской по поводу «Матильды»

Президент Путин призвал вести диалог о фильме Алексея Учителя «Матильда» «в рамках приличий и рамках закона». Об этом он сообщил 15 июня в ходе прямой линии с россиянами.

«Мне не хотелось бы вступать в спор с депутатом Поклонской. У нее есть позиция, она пытается ее защитить, обращаясь в различные инстанции. Но решений о запрете, насколько я знаю, нет», – сказал он.

Президент также подчеркнул, что есть «более жесткие» фильмы о царской семье, нежели те, что снял Алексей Учитель.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить сценарий фильма «Матильда» Алексея Учителя, повествующего о романе канонизированного императора Николая II и балерины Кшесинской.