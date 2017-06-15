Путин отказался спорить с Поклонской по поводу «Матильды»
Президент Путин призвал вести диалог о фильме Алексея Учителя «Матильда» «в рамках приличий и рамках закона». Об этом он сообщил 15 июня в ходе прямой линии с россиянами.
«Мне не хотелось бы вступать в спор с депутатом Поклонской. У нее есть позиция, она пытается ее защитить, обращаясь в различные инстанции. Но решений о запрете, насколько я знаю, нет», – сказал он.
Президент также подчеркнул, что есть «более жесткие» фильмы о царской семье, нежели те, что снял Алексей Учитель.
Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить сценарий фильма «Матильда» Алексея Учителя, повествующего о романе канонизированного императора Николая II и балерины Кшесинской.
Справка:
Впервые прямая линия президента Владимира Путина с населением состоялась в декабре 2001 года. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего, на различные региональные проблемы. До 2012 года общение происходило в декабре. С 2013 года прямую линию решили проводить в апреле. В официальном комментарии Кремля говорилось, что диалог с гражданами было решено перенести на «теплый сезон». В 2017-м общение с гражданами перенесли на лето.
В прошлом году на прямую линию поступило порядка 3 млн вопросов, президент ответил на 80. Первая линия длилась 2 часа 30 минут, в 2013 году — почти 5 часов, в 2016-м — 3 часа 40 минут. Задать вопрос можно по телефону, в виде SMS-сообщений, через официальные группы в соцсетях и с помощью специального мобильного приложения.