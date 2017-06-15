Президент похвалил Центробанк и пожурил коммерческие банки

Центробанк устанавливает ставки в интересах стабильности национальной валюты. Об этом в ходе прямой линии с гражданами 15 июня заявил президент России Владимир Путин, отметив, что коммерческие банки медленно наращивают темпы кредитования.

По словам президента, сейчас средневзвешенная ставка кредитования для юрлиц составляет 11,5%. При этом задававший ему вопросы представитель малого бизнеса говорил о том, что с помощью дополнительных коэффициентов банки поднимают ее до фактических 18,75%. Путин подчеркнул, что ЦБ разумно меняет ключевую ставку, соблюдая стабильность курса рубля. При этом доходы банков выросли до 650 млрд рублей, а темпы кредитования юридических лиц увеличиваются лишь на 0,8%.

Ранее вопрос ключевой ставки поднимался на ПМЭФ-2017. Глава РУСАЛа Олег Дерипаска пожаловался на то, что при инфляции в 4,1% ключевая ставка Центробанка втрое выше.