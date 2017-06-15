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15.06.2017 13:53

Президент похвалил Центробанк и пожурил коммерческие банки

Центробанк устанавливает ставки в интересах стабильности национальной валюты. Об этом в ходе прямой линии с гражданами 15 июня заявил президент России Владимир Путин, отметив, что коммерческие банки медленно наращивают темпы кредитования.

По словам президента, сейчас средневзвешенная ставка кредитования для юрлиц составляет 11,5%. При этом задававший ему вопросы представитель малого бизнеса говорил о том, что с помощью дополнительных коэффициентов банки поднимают ее до фактических 18,75%. Путин подчеркнул, что ЦБ разумно меняет ключевую ставку, соблюдая стабильность курса рубля. При этом доходы банков выросли до 650 млрд рублей, а темпы кредитования юридических лиц увеличиваются лишь на 0,8%.

Ранее вопрос ключевой ставки поднимался на ПМЭФ-2017. Глава РУСАЛа Олег Дерипаска пожаловался на то, что при инфляции в 4,1% ключевая ставка Центробанка втрое выше.

Справка:

Впервые прямая линия президента Владимира Путина с населением состоялась в декабре 2001 года. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего, на различные региональные проблемы. До 2012 года общение происходило в декабре. С 2013 года прямую линию решили проводить в апреле. В официальном комментарии Кремля говорилось, что диалог с гражданами было решено перенести на «теплый сезон». В 2017-м общение с гражданами перенесли на лето.

В прошлом году на прямую линию поступило порядка 3 млн вопросов, президент ответил на 80. Первая линия длилась 2 часа 30 минут, в 2013 году — почти 5 часов, в 2016-м — 3 часа 40 минут. Задать вопрос можно по телефону, в виде SMS-сообщений, через официальные группы в соцсетях и с помощью специального мобильного приложения.


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