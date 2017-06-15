Путин посоветовал Порошенко остерегаться голубых мундиров и не задирать нос
Президент Владимир Путин посоветовал украинскому коллеге Петру Порошенко внимательно относиться к «голубым мундирам» в Европе, а также не задирать нос. Так глава государства отреагировал на высказывание Порошенко, который процитировал произведение «Прощай, немытая Россия...» Михаила Лермонтова.
В ходе прямой линии с гражданами 15 июня Путин похвалил украинского президента за знание российской литературной классики. При этом он напомнил, что Лермонтов писал свое жесткое стихотворение в то время, когда нынешняя Украина находилась в составе России, так что «нос нечего задирать». При этом поэт никуда на самом деле из страны не уезжал, и Порошенко, как предположил Путин, вполне может посылать завуалированные сигналы России.
Напомним, президент Украины процитировал Лермонтова в связи со вступлением безвизового режима с ЕС. В свою очередь, Путин посоветовал Порошенко быть повнимательнее с «голубыми мундирами», которых в Европе больше, чем в России. Президент особо подчеркнул, что ничего против последних россияне не имеют и желают им: «Совет да любовь».
Особо Путин остановился на эпитете «немытая»; он напомнил, что зарплаты на Украине резко снизились, а стоимость газа и воды, напротив, выросла, так что вопрос гигиены может скоро встать там очень остро.
Справка:
Впервые прямая линия президента Владимира Путина с населением состоялась в декабре 2001 года. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего, на различные региональные проблемы. До 2012 года общение происходило в декабре. С 2013 года прямую линию решили проводить в апреле. В официальном комментарии Кремля говорилось, что диалог с гражданами было решено перенести на «теплый сезон». В 2017-м общение с гражданами перенесли на лето.
В прошлом году на прямую линию поступило порядка 3 млн вопросов, президент ответил на 80. Первая линия длилась 2 часа 30 минут, в 2013 году — почти 5 часов, в 2016-м — 3 часа 40 минут. Задать вопрос можно по телефону, в виде SMS-сообщений, через официальные группы в соцсетях и с помощью специального мобильного приложения.