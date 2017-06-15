Путин посоветовал Порошенко остерегаться голубых мундиров и не задирать нос

Президент Владимир Путин посоветовал украинскому коллеге Петру Порошенко внимательно относиться к «голубым мундирам» в Европе, а также не задирать нос. Так глава государства отреагировал на высказывание Порошенко, который процитировал произведение «Прощай, немытая Россия...» Михаила Лермонтова.

В ходе прямой линии с гражданами 15 июня Путин похвалил украинского президента за знание российской литературной классики. При этом он напомнил, что Лермонтов писал свое жесткое стихотворение в то время, когда нынешняя Украина находилась в составе России, так что «нос нечего задирать». При этом поэт никуда на самом деле из страны не уезжал, и Порошенко, как предположил Путин, вполне может посылать завуалированные сигналы России.

Напомним, президент Украины процитировал Лермонтова в связи со вступлением безвизового режима с ЕС. В свою очередь, Путин посоветовал Порошенко быть повнимательнее с «голубыми мундирами», которых в Европе больше, чем в России. Президент особо подчеркнул, что ничего против последних россияне не имеют и желают им: «Совет да любовь».

Особо Путин остановился на эпитете «немытая»; он напомнил, что зарплаты на Украине резко снизились, а стоимость газа и воды, напротив, выросла, так что вопрос гигиены может скоро встать там очень остро.