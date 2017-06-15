В Екатеринбурге самолет выкатился за пределы ВПП

Пассажирский лайнер выкатился за пределы полосы после приземления в Екатеринбурге, сообщает 15 июня «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Экипаж самолета А-320 после прилета из Москвы не смог удержать лайнер в пределах взлетно-посадочной полосы, и тот выкатился на 50 метров», — сказал источник.

Он сообщил, что на борту находятся 80 пассажиров. Они были оперативно эвакуированы из самолета. Никто не пострадал.