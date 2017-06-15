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15.06.2017 13:33

Setl City продолжает строительство ЖК «Планетоград»

Setl City продолжает строительство ЖК «Планетоград»
ЖК «Планетоград»

Setl City в соответствии с графиком строительных работ полностью подготовило площадку под возведение трех корпусов малоэтажного ЖК «Планетоград» в Московском районе Санкт-Петербурга и приступило к работам по устройству котлована для первого корпуса.

Плановый срок сдачи объекта в эксплуатацию – 4 квартал 2018 года. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

Сейчас Setl City возводит первый квартал «Планетограда». Здесь будут построены дома общей площадью около 190 тыс. кв. м и высотой 18 метров, подземные и наземные паркинги, школа на 825 мест и детский сад на 220 мест.

Внешний облик зданий в квартале полностью соответствует концепции малоэтажного проекта и притягивает взгляд: большие окна, яркие фасады, интересные мансардные этажи. Также особое внимание Setl City традиционно уделит оформлению парадных, холлов, мест общего пользования на каждом из этажей жилого комплекса. Напомним, что дома в «Планетограде» – это всего 4 этажа с мансардой.

Каждый объект Setl City неповторим – парадные оформляются по эксклюзивному дизайн-проекту, исходя из общей концепции жилого комплекса. Интерьер домов украшают яркие доминанты, а холл задает настроение всему зданию. Так, холлы нового ЖК «Планетоград» украсят панно с красочными фотографиями планет. В каждой парадной появится большое зеркало, визуально расширяющее пространство.

Справка о компании Setl City
Справка о компании «Петербургская Недвижимость»
 


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