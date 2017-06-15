На водонапорной башне в Охте появились расписные шестеренки и чугунные колонны

Граффити с шестеренками появились на водонапорной башне Охтинской бумагопрядильной мануфактуры на Пискаревском проспекте, 1, в Петербурге. Исторический объект реставрировал холдинг RBI.

Реставрация башни, как сообщает пресс-служба холдинга 15 июня, началась в 2013 году. 30-метровый объект получил новый фундамент, кровлю, усиленные перекрытия. Кроме рисунка с шестеренками, сооружение обнесли чугунными колоннами — сейчас они выполняют исключительно декоративную функцию, а раньше стояли внутри здания. Башня 1900 года постройки стоит во дворе нового жилого комплекса.

Бумагопрядильная мануфактура была основана в 1848 году, несколько раз закрывалась, в советские годы была головным предприятием Ленинградского прядильно-ткацкого производственного объединения «Возрождение». Сейчас на месте бывших цехов построены новые жилые комплексы «Четыре горизонта» и «Дом на излучине Невы».