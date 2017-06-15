Правительство РФ разработает новый набор мер по повышению рождаемости. Об этом президент Владимир Путин сообщил 15 июня в ходе прямой линии с россиянами.

«Нам нужен целый набор мер. Он может быть разным. Например, продление материнского капитала в той или иной форме, – либо в том виде, который есть сейчас, либо как-то видоизмененном», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о возможности продления программы материнского капитала после 2018 года.

По его словам, в России готовится программа поддержки для молодых мам, рожающих первого ребенка.

«Сегодня запланирована встреча с правительством, где это будет обсуждаться.

Не хотел бы преждевременно говорить о наборе, который будет предложен, но он будет предложен», – отметил он.

Также правительство задумывается о том, «как стимулировать рождаемость второго и третьего ребенка у более взрослых мам», добавил президент.