Правительство РФ разработает новый набор мер по повышению рождаемости
Правительство РФ разработает новый набор мер по повышению рождаемости. Об этом президент Владимир Путин сообщил 15 июня в ходе прямой линии с россиянами.
«Нам нужен целый набор мер. Он может быть разным. Например, продление материнского капитала в той или иной форме, – либо в том виде, который есть сейчас, либо как-то видоизмененном», — сказал глава государства, отвечая на вопрос о возможности продления программы материнского капитала после 2018 года.
По его словам, в России готовится программа поддержки для молодых мам, рожающих первого ребенка.
«Сегодня запланирована встреча с правительством, где это будет обсуждаться.
Не хотел бы преждевременно говорить о наборе, который будет предложен, но он будет предложен», – отметил он.
Также правительство задумывается о том, «как стимулировать рождаемость второго и третьего ребенка у более взрослых мам», добавил президент.
Справка:
Впервые прямая линия президента Владимира Путина с населением состоялась в декабре 2001 года. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего, на различные региональные проблемы. До 2012 года общение происходило в декабре. С 2013 года прямую линию решили проводить в апреле. В официальном комментарии Кремля говорилось, что диалог с гражданами было решено перенести на «теплый сезон». В 2017-м общение с гражданами перенесли на лето.
В прошлом году на прямую линию поступило порядка 3 млн вопросов, президент ответил на 80. Первая линия длилась 2 часа 30 минут, в 2013 году — почти 5 часов, в 2016-м — 3 часа 40 минут. Задать вопрос можно по телефону, в виде SMS-сообщений, через официальные группы в соцсетях и с помощью специального мобильного приложения.