На матч Россия - Новая Зеландия болельщиков отвезут полторы сотни бесплатных автобусов

Петербуржцев и гостей города на матч открытия Кубка конфедераций доставят 150 бесплатных автобусов. Шаттлы должны заменить автомобили, для которых в день мероприятия Крестовский остров закроют.

Как сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса» 15 июня, разработано шесть маршрутов, по которым 17 июня будут ездить двухсекционные автобусы. Узнать их можно по стикерам с указанием о бесплатном проезде на бортах. Чтобы не платить за дорогу, нужно предъявить персонифицированную карту зрителя и билет на матч. Число поездок при этом не ограничено.

Добраться до автостанции «Крестовский остров» болельщики смогут от метро «Выборгская» (S4), «Петроградская» (S3) и «Площадь Восстания» (S2). Станцию «Чкаловская» шаттл S6 соединит со Спортивной улицей. Также от аэропорта до пересечения Северной дороги и Рюхиной улицы будет курсировать S10.

Маршруты будут открыты с трёх часов дня и ещё четыре часа после матча, но на время игры движение будут приостановлено. Исключением станет S2: поездки до станции «Площадь Восстания» не возобновят.

Кроме того, от Пулково до метро «Площадь Восстания» с пяти утра 17 июня до пяти утра 18 июня будет курсировать шаттл S1. Перерыва в движении на время игры не будет.

Кубок конфедераций стартует 17 июня. Соревнования пройдут в Петербурге, Москве, Казани, Сочи и завершатся 2 июля. Участниками станут восемь команд. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).