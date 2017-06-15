«Алые паруса» и футбол: водители столкнутся с множеством ограничений на дорогах

Троицкий мост, Дворцовая набережная и центр Петербурга – места города на Неве, которых коснется ограничение и закрытие движения к празднику выпускников «Алые паруса». Как стало известно 15 июня, основные ограничения коснутся Троицкого моста.

В частности, крайнюю правую полосу движения в сторону центра от Петроградской стороны начнут закрывать еще вечером 15 июня. В 20-х числах на четыре дня переправа и вовсе станет односторонней от Троицкой к Суворовской площади. В ночи на 22, 23 и 24 июня мост и вовсе будут закрывать.

С 19 июня начнут ограничивать движение и по Дворцовой набережной.

Добавим, что одновременно с подготовкой и проведением к «Алым парусам» в городе будут действовать и ограничения, связанные с Кубком конфедераций.

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