Суд оштрафовал Дадина на 20 тысяч рублей за акцию на Красной площади

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тыс. руб. активиста Ильдара Дадина за несогласованную акцию на Красной площади, на которой он вслух читал Конституцию России, сообщает 15 июня агентство городских новостей «Москва».

Как сообщили в суде, Дадин признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях.

Протокол в отношении Дадина был составлен 12 мая 2017 года.