Путин попросил отнестись с пониманием к тайне вокруг его детей и внуков

Дети и внуки Владимира Путина живут в России. Об этом сам президент РФ сообщил 15 июня в ходе прямой линии с россиянами.

«Мои дети, несмотря на слухи, живут здесь, в России, в Москве. Дочери занимаются наукой, образованием, никуда не лезут – в политику ни в какую. Внуки – один в детский сад ходит, второй только недавно родился», – сказал он.

Однако раскрывать подробности президент отказался.

«Стоит сказать возраст, имя, и они будут идентифицированы, их не оставят в покое. Это нанесет ущерб развитию ребенка. ...Прошу отнестись с пониманием», – попросил глава государства.

Владимир Путин также подчеркнул, что не хочет, чтобы его внуки «росли принцами крови».

Напомним, 14 июня Центр управления расследованиями опубликовал видеозапись, на которой якобы запечатлена внучка президента России Владимира Путина. Видеозапись датирована 2013 годом и якобы снята в Ново-Огарево, утверждает ЦУР. Девочка – дочь старшей дочери Путина Марии Фаассен, сейчас ей пять лет.

Путин также рассказал о наличии внуков в интервью режиссеру Оливеру Стоуну. Он заявил, что любит своих внуков, но у него недостаточно времени, чтобы играть с ними.

В расследовании The New Times сообщалось, что дочь Путина Мария замужем за голландским бизнесменом Йорритом Фаассеном. Она якобы четыре раза меняла фамилию.По данным Reuters, другая дочь Путина – Екатерина Тихонова. Она якобы руководит фондом «Иннопрактика».