Полиция Петербурга признала желтую утку средством агитации

За игрушечной уткой желтого цвета официально закреплен агитационный статус. Так решила полиция после митинга на Марсовом поле 12 июня.

Как стало известно «Фонтанке» 15 июня, при составлении административных протоколов на задержанных полицейские отдельное внимание уделили игрушечным атрибутам протеста. Многие петербуржцы пришли на Марсово с надувными или пластиковыми уточками. Символом протеста она стала после расследования ФБК Навального о целом доме для уточки на территории загородной резиденции у города Плес, к которой имеющим отношение авторы считают премьер-министра Медведева.

В протоколах о привлечении петербуржцев к административной ответственности полицейские писали: «Находился в непосредственной близости (менее 10 метров) от других участников митинга, которые скандировали лозунги «Путин надоел» и «Позор», а некоторые имели средство наглядной агитации в виде желтой игрушечной утки, то есть участвовал в несогласованном митинге».

На акции 12 июня у движения «Весна» была изъята большая надувная утка, гулявшая над головами участников. Учитывая присвоенный ей агитационный статус, стало ясно, почему полицейские намеревались принести утку в суд в качестве вещественного доказательства.