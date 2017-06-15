Замглавы минсельхоза Кубани грозит лишение прав за пьяную езду

Заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Сергея Орленко ждет судебное разбирательство после отказа пройти медосвидетельствование по требованию сотрудников ГИБДД. Как рассказал «Газете.Ru» 15 июня сам Орленко, инцидент произошел в Краснодаре 21 мая около часа ночи на Алма-Атинской улице. Там чиновника, который управлял автомобилем Toyota, записанным на супругу, остановил для проверки экипаж ДПС.

«Им показалось, что я пьян, и они попросили меня дунуть в трубку. Я взял этот прибор, дунул два раза. Сотрудники ГИБДД мне ничего не сказали, что он показал, и выдали третий прибор. Он показался мне странным, вызвал сомнения, и в него я дуть отказался».

После этих трех неудачных попыток, рассказал Орленко, он попросил сотрудников ГИБДД отвезти его в медучреждение для проведения экспертизы уже там. Но, как уверяет чиновник, получил категорический отказ.

«Гаишники сказали, что никуда меня не повезут, сказали, что уже моего отказа тут достаточно для того, чтобы составить в отношении меня протокол», — утверждает Орленко.

Однако замминистра признал, что никаких доказательств, кроме слов его жены, у него нет: «Свидетели этого не слышали, подойти и зафиксировать отказ я не просил. Но я был трезв». После этого, как рассказал чиновник, он съездил в государственное медучреждение и там прошел медэкспертизу, которая подтвердила, что он трезв. «У нас можно круглосуточно пройти такую экспертизу на Советской, 62, — пояснил Орленко. — Там меня предупредили, что ведется видеозапись, что все официально». «После этого я вернулся к тем же гаишникам, показал им акт, — уверяет Орленко. — Но протокол, который я не подписывал, все-таки ушел в ГИБДД».

Как сообщили «Газете.Ru» в министерстве, Орленко уже съездил на прием в прокуратуру и отнес туда заявление с просьбой разобраться в ситуации.