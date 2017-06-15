Путин загадочно высказался о смертной казни
Президент Владимир Путин 15 июня в ходе прямой линии с гражданами высказался о смертной казни в России – в связи с «дальневосточным гектаром». Задававший этот вопрос житель Владивостока упомянул Столыпина.
Участник прямой линии пожаловался президенту на трудности с получением «дальневосточного гектара» и вспомнил о столыпинских методах работы. В ответ Владимир Путин напомнил о том, что, при всех заслугах Столыпина перед Россией, существовали так называемые «столыпинские вагоны» и «столыпинские галстуки» (петля для повешения).
«У нас смертная казнь не применяется, – подчеркнул президент. – Хотя иногда... вы понимаете, что я имею в виду».
По сути вопроса Путин отметил, что количество заявок на получение «дальневосточного гектара» по спецпрограмме резко выросло, сейчас оно превышает 92 тысячи, удовлетворены 27 тысяч заявок. В среднем на получение участка уходит 2 с небольшим месяца. Между тем процесс затрудняется отсутствием нормального кадастра и большим объемом ведомственных земель, принадлежащих Минобороны, РАН и т. п.
Справка:
Впервые прямая линия президента Владимира Путина с населением состоялась в декабре 2001 года. В ходе общения с главой государства граждане обращаются к нему с вопросами и с жалобами, прежде всего, на различные региональные проблемы. До 2012 года общение происходило в декабре. С 2013 года прямую линию решили проводить в апреле. В официальном комментарии Кремля говорилось, что диалог с гражданами было решено перенести на «теплый сезон». В 2017-м общение с гражданами перенесли на лето.
В прошлом году на прямую линию поступило порядка 3 млн вопросов, президент ответил на 80. Первая линия длилась 2 часа 30 минут, в 2013 году — почти 5 часов, в 2016-м — 3 часа 40 минут. Задать вопрос можно по телефону, в виде SMS-сообщений, через официальные группы в соцсетях и с помощью специального мобильного приложения.