Путин загадочно высказался о смертной казни

Президент Владимир Путин 15 июня в ходе прямой линии с гражданами высказался о смертной казни в России – в связи с «дальневосточным гектаром». Задававший этот вопрос житель Владивостока упомянул Столыпина.

Участник прямой линии пожаловался президенту на трудности с получением «дальневосточного гектара» и вспомнил о столыпинских методах работы. В ответ Владимир Путин напомнил о том, что, при всех заслугах Столыпина перед Россией, существовали так называемые «столыпинские вагоны» и «столыпинские галстуки» (петля для повешения).

«У нас смертная казнь не применяется, – подчеркнул президент. – Хотя иногда... вы понимаете, что я имею в виду».

По сути вопроса Путин отметил, что количество заявок на получение «дальневосточного гектара» по спецпрограмме резко выросло, сейчас оно превышает 92 тысячи, удовлетворены 27 тысяч заявок. В среднем на получение участка уходит 2 с небольшим месяца. Между тем процесс затрудняется отсутствием нормального кадастра и большим объемом ведомственных земель, принадлежащих Минобороны, РАН и т. п.